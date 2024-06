Wicemistrzyni olimpijska „zgrzeszy” na finale LM. „Ile razy ma wygrywać Real?”

Finał Ligi Mistrzów. "Jestem team Borussia"

- Miał momenty w tym sezonu i dobrze wykorzystywał problemy innych zawodników na jego pozycji. Kibicuje mu, by walczył o pierwszy skład. Mam nadzieję, że w przyszłym roku to już my zdobędziemy tytuł, bo od dwóch lat depczemy po piętach City - podkreśla Zillmann. - Może jeszcze brakuje nam głębi składu. Wierze, że właśnie Kiwior i podobni zawodnicy pomogą w walce na kilku frontach. Fajnie byłoby w końcu jakiś puchar zdobyć - dodaje.

29-letnia wicemistrzyni olimpijska czeka na sobotni finał Ligi Mistrzów. Tuż te ma swojego faworyta, choć przyznaje też, że w La Liga woli Real od Barcelony. - Ile razy można wygrywać Ligę Mistrzów - śmieje się Zillmann. - Ten Marco Reus pokazał takie przywiązanie do Borussii, że wygranie tego pucharu byłoby wymarzonym podsumowaniem na zakończenie kariery. Doceniam też to, co Carlo Ancelotti robi po powrocie do Realu. To zgodnie z nazwą "Galacticos" coś kosmicznego. Czekam z niecierpliwością na ten finał.