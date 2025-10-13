Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wicemistrzowie świata zatrzymani. Cztery ciosy i... wielka radość w Krakowie

Łukasz Żurek

Islandia zremisowała z Francją 2:2 w przedostatniej fazie el. MŚ 2026. Gospodarze schodzili na przerwę z prowadzeniem. Po zmianie stron wymiana ciosów przyniosła im ostatecznie punkt. Dla wicemistrzów świata to pierwsze potknięcie w kwalifikacyjnej batalii. Zachowują prowadzenie w grupie D, ale po piętach depcze im Ukraina, która w równolegle rozgrywanym spotkaniu z Azerbejdżanem zgarnęła pełną pulę na obiekcie Cracovii.

Victor Palsson (nr 4) bez zarzutu spisywał się w defensywie, a krótko przed przerwą sam wcielił się w rolę egzekutora
Victor Palsson (nr 4) bez zarzutu spisywał się w defensywie, a krótko przed przerwą sam wcielił się w rolę egzekutoraHALLDOR KOLBEINSAFP

We wrześniu Francja pokonała u siebie Islandię 2:1. Skromnie, w dodatku jedną z bramek zdobywając z rzutu karnego. I mając w wyjściowej jedenastce Kyliana Mbappe.

Perspektywę rewanżu komplikowały "Trójkolorowym" dwa aspekty - konfrontacja odbywała się na obcym terenie, a kontuzjowany Mbappe oglądał spotkanie tym razem na ekranie. W dodatku trzeba było stawić czoło drużynie, która w dwóch poprzednich eliminacyjnych potyczkach u siebie zaaplikowała rywalom łącznie osiem bramek.

Islandia - Francja. Po godzinie gry wicemistrzowie świata bezradni. Potem cios za cios

Francuzi mogli objąć prowadzenie już w drugiej minucie. Znakomitej okazji nie wykorzystał jednak Christopher Nkunku. Defensorzy gospodarzy ofiarną interwencją zapobiegli nieszczęściu w ostatniej chwili.

O próbie odwetu w tej fazie spotkania nie było mowy. Islandia została przez wicemistrzów świata zdominowana i długimi fragmentami nie przekraczała linii środkowej boiska. Tyle że nie przekładało się to na klarowne okazje bramkowe dla gości.

Trudno było sobie wyobrazić, że na przerwę z prowadzeniem będą schodzić wyspiarze. Tymczasem dokładnie taki scenariusz doczekał się realizacji. Bramka padła w 39. minucie, gdy z rzutu wolnego centrował Albert Gudmundsson, a najlepiej w podbramkowym zamieszaniu odnalazł się Victor Palsson. 1:0!

W doliczonym czasie gry w doskonałej sytuacji znalazł się Michael Olise, ale zawiódł na całej linii. Wyrównanie mogło paść sekundę później po dobitce Jeana-Philippe'a Matety, tyle że i tym razem piłka cudem nie wpadła do siatki.

    Po zmianie stron Francuzi dopięli swego, ale na pierwsze trafienie musieli czekać ponad kwadrans. Powodzenie przyniosła indywidualna akcja Nkunku. Była 63. minuta spotkania.

    Ekipa Didiera Deschampsa złapała wiatr w żagle i uderzyła ponownie. Już pięć minut później było 1:2. Tym razem wślizgiem z pięciu metrów skutecznie uderzył Mateta.

    Ale nie minęło 120 sekund, a ponownie mieliśmy remis. Islandczycy przeprowadzili modelową kontrę i wykończyli ją bezwzględnym ciosem. W sytuacji sam na sam z bramkarzem na wysokości zadania stanął Kristian Hlynsson.

    To był ostatni gol tego spotkania. Francja traci punkty po raz pierwszy w tych eliminacjach. Zachowuje pozycję na szczycie tabeli w grupie D, ale wciąż nie jest pewna awansu na mundial.

    Druga w tabeli Ukraina wygrała w Krakowie z Azerbejdżanem 2:1 i traci do lidera tylko trzy punkty.

      Kwalifikacje MŚ - Europa
      1. Runda
      13.10.2025
      20:45
      Zakończony
      Victor Palsson
      39'
      Kristian Hlynsson
      70'
      Christopher Nkunku
      63'
      Jean-Philippe Mateta
      68'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Islandia
      Francja
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Islandia
      2 - 2
      Francja
      Posiadanie piłki
      32%
      68%
      Strzały
      4
      20
      Strzały celne
      2
      9
      Strzały niecelne
      1
      8
      Strzały zablokowane
      1
      3
      Ataki
      49
      131
      Islandia - Ukraina. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Bramkarz w pomarańczowym stroju rzuca się w lewo próbując obronić piłkę lecącą do bramki podczas rzutu karnego, zawodnik w białym stroju z numerem 13 oddaje strzał, dynamiczna scena na tle siatki bramkowej.
      Kiedy do siatki trafił Jean-Philippe Mateta (nr 13), tylko przez moment wydawało się, że Francuzi sięgną po komplet punktów HALLDOR KOLBEINSAFP
      Grupa piłkarzy w niebieskich strojach celebruje zdobycie bramki, zawodnicy obejmują się i krzyczą z radości, atmosfera pełna emocji, w tle widoczny ciemny stadion.
      Radość Islandczyków, która dała im punkt w starciu z aktualnymi wicemistrzami świata HALLDOR KOLBEINSAFP

