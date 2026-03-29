Wicemistrzowie świata nie do zatrzymania. Już straszą przed mundialem

Poprzednie starcie obu zespołów, sprzed ośmiu lat, zakończyło się niespodziewanym zwycięstwem Kolumbii 3:2. Wtedy również grano towarzysko. Tamten triumf miał swoją wymowę, bo przecież w tym samym roku Francuzi sięgnęli po tytuł mistrza świata.

Teraz doszło do konfrontacji wicemistrzów globu z wicemistrzami Ameryki Południowej. W trakcie tournee po USA w czwartek "Trójkolorowi" pokonali 2:1 Brazylię. W kolejnym występie byli naturalnymi faworytami.

Armada Didiera Deschampsa nabiera rozpędu. Kolumbia rozmontowana na amerykańskiej ziemi

Od pierwszych minut zdecydowaną przewagę optyczną uzyskali Francuzi. Nie zdołali jednak otworzyć wyniku w premierowym kwadransie. Latynosi bronili się tyleż szczęśliwie, co skutecznie.

Zaraz potem sami stanęli przed szansą na gola. John Arias znalazł się w sytuacji sam na sam z Brice'em Sambą. W decydującym momencie zabrakło mu jednak precyzji.

To był tylko incydent. Potem do głosu ponownie doszli świetnie dysponowani "Tricoloroes". I tym razem doczekali się wymiernych efektów.

Pierwszy na listę strzelców wpisał się Desire Doue. Uderzył bez przyjęcia z linii pola karnego i było 0:1. Piłka odbiła się jeszcze od nogi jednego z defensorów, utrudniając skuteczną interwencję stojącemu między słupkami Alvaro Montero.

Kolumbia nie była w stanie odpowiedzieć na ten cios. A na przerwę schodziła, przegrywając dwoma bramkami. Prowadzenie ekipy Didiera Deschampsa podwyższył strzałem głową z kilki metrów Marcus Thuram.

Nie minął kwadrans po zmianie stron, a "Les Bleus" zadali trzecie uderzenie. Ponownie w roli egzekutora wystąpił Doue. Tym razem wykończył koronkową akcję drużyny płaskim strzałem z kilkunastu metrów.

Faworyci rozluźnili nieco szyki obronne dopiero w końcówce spotkania. To pozwoliło Kolumbijczykom na honorowe trafienie. Z okolic narożnika pola bramkowego przymierzył nie do obrony wprowadzony z ławki Jaminton Campaz - futbolówka odbiła się jeszcze od słupka i ugrzęzła w siatce.

Francja była poza zasięgiem rywali, mimo że większość spotkania rozegrała piłkarzami drugiego sortu. Potwierdziła w ten sposób, że w czerwcu wróci do Ameryki Północnej, by zdominować mundial. Dla Deschampsa ma to być złote pożegnanie z drużyną narodową, którą dowodzi nieprzerwanie od 2012 roku.

Statystyki meczu Kolumbia 1 - 3 Francja Posiadanie piłki 41% 59% Strzały 11 15 Strzały celne 4 6 Strzały niecelne 3 4 Strzały zablokowane 4 5 Ataki 73 66

Luis Diaz (przy piłce), na co dzień napastnik Bayernu Monachium, w konfrontacji z francuskimi obrońcami okazał się bezradny WILL OLIVER EPA

Desire Doue, pierwszoplanowa postać spotkania WILL OLIVER EPA

Kylian Mbappe w doskonałym nastroju na ławce rezerwowych. W końcówce też trafił do siatki, ale z pozycji spalonej WILL OLIVER EPA

