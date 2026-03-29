Wicemistrzowie świata nie do zatrzymania. Już straszą przed mundialem

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Francja pokonała 3:1 Kolumbię w drugim meczu amerykańskiego tournee. Pierwszoplanową postacią spotkania okazał się Desire Doue, autor dwóch bramek. Wicemistrzowie świata rozluźnili nieco szyki w defensywie, prowadząc swobodnie różnicą trzech goli. Kolejnym zwycięstwem potwierdzili świetną dyspozycję sprzed trzech dni, gdy z kwitkiem odprawili Brazylię. Przesłali zarazem reszcie świata czytelny komunikat - tegoroczny mundial może należeć do nich.

Piłkarz Kolumbii w żółtej koszulce wykonuje kopnięcie piłki, zawodnik Francji w niebieskim stroju próbuje zablokować; w tle gracze i kibice.
Ekwilibrystyka we własnym polu karnym niewiele pomogła. Kolumbijczycy musieli uznać wyższość Francuzów FRANCK FIFEAFP

Poprzednie starcie obu zespołów, sprzed ośmiu lat, zakończyło się niespodziewanym zwycięstwem Kolumbii 3:2. Wtedy również grano towarzysko. Tamten triumf miał swoją wymowę, bo przecież w tym samym roku Francuzi sięgnęli po tytuł mistrza świata.

Teraz doszło do konfrontacji wicemistrzów globu z wicemistrzami Ameryki Południowej. W trakcie tournee po USA w czwartek "Trójkolorowi" pokonali 2:1 Brazylię. W kolejnym występie byli naturalnymi faworytami.

Armada Didiera Deschampsa nabiera rozpędu. Kolumbia rozmontowana na amerykańskiej ziemi

Od pierwszych minut zdecydowaną przewagę optyczną uzyskali Francuzi. Nie zdołali jednak otworzyć wyniku w premierowym kwadransie. Latynosi bronili się tyleż szczęśliwie, co skutecznie.

Zaraz potem sami stanęli przed szansą na gola. John Arias znalazł się w sytuacji sam na sam z Brice'em Sambą. W decydującym momencie zabrakło mu jednak precyzji.

To był tylko incydent. Potem do głosu ponownie doszli świetnie dysponowani "Tricoloroes". I tym razem doczekali się wymiernych efektów.

Pierwszy na listę strzelców wpisał się Desire Doue. Uderzył bez przyjęcia z linii pola karnego i było 0:1. Piłka odbiła się jeszcze od nogi jednego z defensorów, utrudniając skuteczną interwencję stojącemu między słupkami Alvaro Montero.

Kolumbia nie była w stanie odpowiedzieć na ten cios. A na przerwę schodziła, przegrywając dwoma bramkami. Prowadzenie ekipy Didiera Deschampsa podwyższył strzałem głową z kilki metrów Marcus Thuram.

Nie minął kwadrans po zmianie stron, a "Les Bleus" zadali trzecie uderzenie. Ponownie w roli egzekutora wystąpił Doue. Tym razem wykończył koronkową akcję drużyny płaskim strzałem z kilkunastu metrów.

Faworyci rozluźnili nieco szyki obronne dopiero w końcówce spotkania. To pozwoliło Kolumbijczykom na honorowe trafienie. Z okolic narożnika pola bramkowego przymierzył nie do obrony wprowadzony z ławki Jaminton Campaz - futbolówka odbiła się jeszcze od słupka i ugrzęzła w siatce.

Francja była poza zasięgiem rywali, mimo że większość spotkania rozegrała piłkarzami drugiego sortu. Potwierdziła w ten sposób, że w czerwcu wróci do Ameryki Północnej, by zdominować mundial. Dla Deschampsa ma to być złote pożegnanie z drużyną narodową, którą dowodzi nieprzerwanie od 2012 roku.

Towarzyskie
Główna runda
29.03.2026
21:00
Zakończony
Jaminton Campaz
77'
Desire Doue
29' , 56'
Marcus Thuram
41'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Kolumbia
Francja
Rezerwowi

Statystyki meczu

Kolumbia
1 - 3
Francja
Posiadanie piłki
41%
59%
Strzały
11
15
Strzały celne
4
6
Strzały niecelne
3
4
Strzały zablokowane
4
5
Ataki
73
66
dwóch piłkarzy w akcji na boisku podczas meczu, zawodnik w żółtej koszulce prowadzi piłkę, a gracz w niebieskiej koszulce usiłuje go dogonić; w tle sędzia i rozmyta publiczność na trybunach
Luis Diaz (przy piłce), na co dzień napastnik Bayernu Monachium, w konfrontacji z francuskimi obrońcami okazał się bezradnyWILL OLIVER EPA
piłkarz w granatowej koszulce z numerem 20 wykonuje dynamiczny skok z uniesionymi ramionami na tle pełnych trybun w trakcie meczu piłki nożnej
Desire Doue, pierwszoplanowa postać spotkania WILL OLIVER EPA
mężczyzna w niebieskiej kurtce sportowej siedzi wśród kolegów z drużyny, uśmiecha się szeroko i wskazuje na siebie palcem, wokół widoczni są współzawodnicy również ubrani w niebieskie kurtki
Kylian Mbappe w doskonałym nastroju na ławce rezerwowych. W końcówce też trafił do siatki, ale z pozycji spalonejWILL OLIVER EPA
