Wicemistrz świata poprowadzi reprezentanta Polski. Fani podekscytowani

Przed rywalizacją z Milanem w rundzie play-off (nieoficjalnie nazywaną 1/16 finału) Ligi Mistrzów Feyenoord Rotterdam zdecydował się na ostry krok, zwalniając 10 lutego trenera Briana Priske'a. Drużynę na dwa tygodnie objął Pascal Bosschaart. - Nie może zostać na stałe, ponieważ nie ma wymaganego dyplomu. Może zostać tylko na 60 dni jako trener tymczasowy. Klub szuka więc stałego rozwiązania - tłumaczył w rozmowie z Interią Joost de Jong, holenderski dziennikarz "Algmeen Dagblad".

Stałym rozwiązaniem okazał się Robin van Persie. Wicemistrz świata z 2010 roku i brązowy medalista mundialu 2014 odchodzi z Heerenveen, zostawia zespół na 9. miejscu w tabeli. Jego kontrakt został wykupiony. Już kilka dni temu media donosiły, że właśnie "RvP" obejmie to stanowisko. W niedzielę wypuszczono oficjalny komunikat, ale nikogo on nie zaskoczył. Umowa będzie ważna do 30 czerwca 2027 roku. Z kolei Bosschaart wraca do roli szkoleniowca ekipy do lat 21.

Robin van Persie wraca do domu. W Feyenoordzie go kochają

- Robin zna klub niezwykle dobrze i dokładnie wie, co jest potrzebne, aby osiągać wyniki. Dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu międzynarodowemu może pomóc graczom rozwijać się. Ponadto jego wizja piłki nożnej idealnie pasuje do tego, czego chcemy w Feyenoordzie: ofensywnego i eleganckiego futbolu, połączonego z odwagą, intensywnością i walką. Aby wesprzeć go w przeniesieniu tej wizji na boisko, znaleźliśmy bardzo doświadczonego asystenta w osobie René Hake, który natychmiast wzmocni sztab szkoleniowy - powiedział dyrektor generalny Dennis te Kloese, cytowany przez oficjalną stronę. Reklama

Wszyscy wiedzą, jak wyjątkowa jest moja więź z Feyenoordem. Ogromnie cieszę się na współpracę ~ Robin van Persie

Poniedziałek będzie jego dniem. Poprowadzi pierwszy trening, a po południu odbędzie się konferencja prasowa.

Van Persie trafił do akademii Feyenoordu jako 13-latek, w wieku 16 zadebiutował w seniorskiej drużynie, a dwa sezony później został do niej włączony na stałe. Po trzech kolejnych kampaniach zdecydował się na wyjazd do Anglii. Spędził tam ponad dekadę (Arsenal 2004-2012, Manchester United 2012-2015), a następnie przez 2,5 sezonu występował dla Fenerbahce. Ostatnim etapem jego kariery zawodniczej był ponownie Feyenoord (styczeń 2018 - czerwiec 2019).

W 2020 r. zaczął karierę szkoleniową w drużynach młodzieżowych Feyenoordu, także w roli trenera napastników w pierwszym zespole. W lipcu zeszłego roku zdecydował się na odejście z gniazda, przeszedł do Heerenveen. Teraz jednak życie napisało kolejny romantyczny piłkarsko rozdział. Trudno dziwić się emocjonalnym reakcjom fanów na platformie X. Pojawił się nawet komentarz od konta Feyenoord Polska: "IKONA". Pojawiają się także wpisy nazywające go "legendą" oraz doceniające jego "aurę". Reklama

"Wreszcie nowy wieloletni plan, sprowadzanie wielkich talentów, skonkretyzowanie schematów w ataku, ale przede wszystkim wysoki pressing" - pisze inny z fanów.

Przed 41-latkiem walka o utrzymanie 3. miejsca w Eredivisie i spróbowanie wyeliminowania Interu Mediolan w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Robin van Persie / AFP

Jakub Moder / Foto Olimpik/NurPhoto / AFP