Wicemistrz świata niespodziewanie wznawia karierę

Na zaskakujący krok zdecydował się były bramkarz reprezentacji Chorwacji i wicemistrz świata z mundialu w Rosji, czyli Danijel Subasić. Chorwacki golkiper przez ponad rok nie grał w piłkę na poziomie zawodowym, nie licząc przygody z futsalem. Tymczasem teraz postanowił wznowić karierę i zamierza wzmocnić rywalizację w bramce Hajduka Split.

Klub z Dalmacji ma problemy kadrowe związane z urazem Josipa Posavca. Dlatego zdecydowano się umożliwić utytułowanemu, prawie 37-letniemu Subasiciowi powrót. Pierwszym wyborem w bramce splickiego klubu na razie i tak najpewniej będzie Lovre Kalinić, ale Subasić ma być dla niego wsparciem. Podpisał umowę do 2023 roku.

Subasicia powrót do przeszłości

Subasić w karierze występował na najwyższym międzynarodowym poziomie - we francuskim AS Monaco. Postanowił jednak dać sobie szansę na zakończenie przygody z piłką w rodzinnych stronach. Wywodzi się bowiem z Dalmacji, z Zadaru. W przeszłości grał już dla Hajduka, więc to dla niego powrót na "stare śmieci".

JK