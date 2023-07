Już kilka miesięcy temu do siedziby UEFA Brytyjczycy wysłali wniosek o przyznanie im statusu gospodarzy Euro 2028. Ostatni raz Anglicy pełnili funkcję samodzielnego organizatora ME w 1996 roku. "Wyspiarska" oferta dysponuje łącznie dziesięcioma stadionami, sześć w samej Anglii i po jednym w każdym z pozostałych państw członkowskich. Ubiegający się zapewniają, że przyznanie im pieczy nad zbliżającym się turniejem byłoby strzałem w dziesiątkę, ponieważ mają do zaoferowania najnowocześniejsze stadiony o dużej pojemności, co przełożyłoby się na ogromną pulę biletów.