Wesley Sneijder dla Interii: Lewandowski zyska na zmianach w Barcelonie

Wesley Sneijder: Oczywiście, że tak. Wtedy Superpuchar UEFA był rozgrywany w trochę innej formule, co roku zespoły spotykały się w Monako. Teraz co sezon jesteśmy w innym europejskim mieście. Mój klub - Inter Mediolan - przeszedł poważną przebudowę po wygraniu Ligi Mistrzów UEFA. Mieliśmy wielu nowych graczy, był też nowy trener. Z faworyta staliśmy się underdogiem w starciu z Atletico Madryt, które z kolei bardzo się w tym czasie rozwinęło. Niestety nie wygraliśmy, czego do dziś bardzo żałuję. To jedyne klubowe trofeum, które bardzo chciałem zdobyć, a nie udało mi się to.

Reklama