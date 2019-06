Argentyna awansowała do półfinału Copa America! Lionel Messi był dziś w cieniu swoich kolegów z drużyny, a "Albicelestes" pokonali 2-0 Wenezuelę. W hitowym półfinale Argentyna w nocy z wtorku na środę zmierzy się z Brazylią.

Copa America - wyniki, drabinka, strzelcy

Argentyna na trwającym Copa America nie zachwyca, ale spotkanie z Wenezuelą było jej najlepszym występem na tym turnieju. Choć przecież wcale nie musiało do niego dojść, bo w pewnym momencie awans Argentyńczków do fazy play-off był poważnie zagrożony. Po porażce 0-2 z Kolumbią i remisie 1-1 z Paragwajem, piłkarze Lionela Scaloniego awans do ćwierćfinału uratowali w ostatnim meczu z Katarem, wygrywając 2-0.



Z kolei Wenezuela w fazie grupowej była niepokonana. Po bezbramkowych remisach z Peru i Brazylią, w ostatniej kolejce pokonała 3-1 Boliwię. W ćwierćfinale była jednak bezradna.



W wyjściowym składzie Argentyny, obok Leo Messiego, znalazł się Sergio Aguero, ale pozostałe wielkie gwiazdy - Paulo Dybala i Angel Di Maria - rozpoczęły mecz na ławce rezerwowych.

Pierwszą szansę Argentyńczycy mieli już w 3. minucie. Lautaro Martinez kapitalnym prostopadłym podaniem "wypuścił" Sergio Aguero, a ten uderzył z ostrego kąta. Wenezuelski bramkarz interweniował nogami, a odbita piłka opuściła boisko.

Cztery minuty później w wenezuelskim polu karnym zagotowało się po rzucie rożnym. Piłka dość przypadkowo spadła pod nogi Germana Pezzelli, ale zaskoczony obrońca Fiorentiny nie zdołał jej opanować. Gdyby udało mu się przyjąć piłkę, miałby przed sobą jedynie bramkarza.

Dobry początek meczu przyniósł Argentyńczykom prowadzenie w 10. minucie! Po kolejnym rzucie rożnym strzał z woleja oddał Aguero, a tor lotu piłki piętą zmienił Lautaro Martinez. Piłka przeleciała między nogami zaskoczonego bramkarza i wpadła do bramki!

W kolejnych minutach gra się zaostrzyła i sędzia szybko pokazał trzy żółte kartki - dwie obejrzeli Wenezuelczycy Tomas Rincon i Yangel Herrera oraz strzelec bramki - Martinez.

Przed upływem 20 minut piłkarze Scaloniego dwukrotnie domagali się podyktowania rzutu karnego za zagranie ręką. Sędzia za każdym razem korzystał z VAR-u, ale nie podyktował "jedenastki".

W dalszej części pierwszej połowy mecz wyrównał się, choć Wenezuelczycy mieli ogromny problem z przedostaniem się pod pole karne Argentyny. "Albicelestes" zaś zaprzestali mocnych ataków, chowając się za gardą.

Przed przerwą kolejne kartki zobaczyli jeszcze Marcos Acuna i Salomon Rondon. Wynik po 45 minutach brzmiał 1-0 dla Argentyny.

Niewiele brakowało, a tuż po przerwie bardzo aktywny dziś Lautaro Martinez podwyższyłby prowadzenie. 21-letni napastnik Interu Mediolan urwał się obrońcy, a jego strzał trafił w zewnętrzną stronę słupka bramki.

Dlatego też decyzja selekcjonera Scaloniego, który w 64. minucie zdjął z boiska właśnie Martineza, wywołała sporo zdziwienia. W jego miejsce pojawił się doświadczony Angel Di Maria, były piłkarz Realu Madryt, Manchesteru United, a obecnie Paris Saint-Germain. Był to jego setny występ w reprezentacji.

Tuż po wejściu Di Marii dobrą akcję przeprowadzili Wenezuelczycy i w polu karnym doszło do ostrego starcia. Sędzia znów konsultował się z VAR-em, ale ponownie zakończyło się bez podyktowania rzutu karnego.

W 71. minucie Wenezuela miała kolejną bramkową szansę. Podanie między obrońców przejął Roland Hernandez i uderzył bardzo mocno, ale prosto w bramkarza przeciwnika.

Wenezuelczycy nie wykorzystali swojej sytuacji i szybko zostali za to skarceni. Niemal w kolejnej akcji strzał z linii pola karnego oddał Sergio Aguero, a fatalny błąd popełnił bramkarz Wuilker Farinez, wypuszczając lecącą po ziemi piłkę z rąk. Dopadł do niej wprowadzony chwilę wcześniej Giovani Lo Celso i umieścił w pustej bramce.

Pięć minut przed końcem meczu pojawił się Paulo Dybala, zmieniając Aguero.

Messi i spółka utrzymali prowadzenie do końca i w hitowym półfinale zmierzą się z Brazylią! Początek meczu w środę o 2.30 czasu polskiego.



Copa America

2019-06-28 21:00 | Stadion: Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã) | Arbiter: W. Roldán STATYSTYKI Wenezuela Argentyna 0 2 Posiadanie piłki 51% 49% Strzały 5 12 Strzały na bramkę 2 7 Rzuty rożne 8 7 Faule 17 13 Spalone 0 1

Wenezuela - Argentyna 0-2 (0-1)



Bramki: 0-1 Martinez (10.), 0-2 Lo Celso (74.)



Wenezuela: Farinez - Hernandez, Chancellor, Mago (56. Soteldo), Rosales (83. Seijas) - Murillo, Herrera, Moreno, Rincon, Machis (72. Martinez) - Rondon.

Argentyna: Armani - Tagliafico, Otamendi, Pezzella, Foyth - De Paul, Paredes, Acuna (68. Lo Celso) - Messi, Aguero (85. Dybala), Martinez (64. Di Maria).

0 2 Wenezuela Argentyna Armani Foyth Otamendi Pezzella Tagliafico de Paul Paredes Martínez Messi Aguero Acuña Fariñez Aray Chancellor Cedeño Hernández Pimentel Rosales Altuve Del Pino Mago Herrera Ravelo Moreno Borrero Murillo Romaña Rincón Hernández Rondón Giménez Machís Marcano SKŁADY Wenezuela Argentyna Wuilker Fariñez Aray Franco Armani Jhon Carlos Chancellor Cedeño Juan Marcos Foyth Ronald José Hernández Pimentel Nicolas Otamendi 83′ 83′ Roberto José Rosales Altuve Germán Alejandro Pezzella 56′ 56′ Luis Enrique Del Pino Mago Nicolas Tagliafico 15′ 15′ Yangel Clemente Herrera Ravelo Rodrigo Javier de Paul Junior Leonardo Moreno Borrero Leandro Daniel Paredes Jhon Eduard Murillo Romaña 10′ 10′ 16′ 16′ 64′ 64′ Lautaro Javier Martínez 12′ 12′ Tomás Eduardo Rincón Hernández Lionel Messi 44′ 44′ José Salomón Rondón Giménez 85′ 85′ Sergio Aguero 71′ 71′ Darwin Daniel Machís Marcano 42′ 42′ 68′ 68′ Marcos Acuna REZERWOWI Joel David Graterol Nader Agustín Federico Marchesín Rafael Enrique Romo Pérez Juan Agustín Musso Rolf Günther Feltscher Martínez Milton Casco Yordan Hernando Osorio Paredes José Ramiro Funes Mori Juan Pablo Añor Acosta Renzo Saravia Jefferson David Savarino Quintero 64′ 64′ Angel Di Maria 83′ 83′ Luis Manuel Seijas Gunther 68′ 68′ 74′ 74′ Giovani Lo Celso 56′ 56′ 90′ 90′ Yeferson Julio Soteldo Martínez Roberto Maximiliano Pereyra Fernando Luis Aristeguieta de Luca Guido Pizarro 71′ 71′ Josef Alexander Martínez Guido Rodríguez 85′ 85′ Paulo Dybala Matías Ezequiel Suárez

Zdjęcie Radość Argentyńczyków po bramce Lautaro Martineza / Julio Cesar Guimaraes / PAP/EPA

WG