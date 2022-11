Karierę zaczynał w Górniku Siersza . W 1983 roku przeszedł do Szombierek Bytom . W klubie tym grał, zarówno w ekstraklasie jak i II lidze, do 1988 roku. Grał na pomocy, wyróżniał się przeglądem sytuacji na boisku i wyszkoleniem technicznym.

Był lubiany w środowisku. W styczniu 1989 roku wykupił swój kontrakt z PZPN i przeszedł do francuskiego trzecioligowego US Forbach, do którego rok wcześniej trafił inny nieżyjący już piłkarz Szombierek - Roman Ogaza. Już we Francji zostali przyjaciółmi.