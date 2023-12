"Wbili szpilę" Ronaldo i Messiemu. Kończy się era wielkich gwiazd futbolu

Leo Messi i Cristiano Ronaldo od wielu już lat brylują na arenach międzynarodowych, odnosząc przy tym ogromne sukcesy. Argentyńczyk jest obecnym mistrzem świata , a na swoim koncie ma jeszcze m.in. złoty medal olimpijski, wywalczony w Pekinie w 2008 roku. Portugalczyk natomiast jest trzykrotnym medalistą mistrzostw Europy . Złoty krążek gwiazdor otrzymał stosunkowo niedawno - w 2016 roku we Francji. Nic więc dziwnego, że zarówno Messi, jak i Ronaldo są inspiracją i wzorem do naśladowania dla wielu kibiców, a także sportowców.

Choć obaj panowie z pewnością przyczynili się w ostatnich latach do popularyzacji futbolu, od jakiegoś czasu nie błyszczą już na boiskach tak, jak w latach swojej świetności. Cristiano Ronaldo w listopadzie ubiegłego roku zakończył swoją przygodę z Manchesterem United i wraz z początkiem 2023 roku zasilił szeregi saudyjskiego klubu Al-Nassr. Leo Messi natomiast po latach gry w klubach FC Barcelona i Paris Saint-Germain opuścił Europę i został zawodnikiem należącej do Davida Beckhama drużyny, Interu Miami. Po tym, jak zmienili kluby, sukcesy Ronaldo i Messiego nie budzą już tak ogromnego podziwu wśród kibiców. Zauważyli to także zagraniczni dziennikarze.