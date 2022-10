Ważny wpis Roberta Lewandowskiego. Pisze o bardzo podstępnej chorobie

W środę na całym świecie miał miejsce Dzień Świadomości Raka Piersi. Wiele osób publicznych zdecydowało się na specjalne wpisy w mediach społecznościowych, mające zwrócić uwagę na problem dostępu niektórych kobiet do terminowych badań. Głos w tym temacie zabrał także Robert Lewandowski.

Kampania społeczna ku profilaktyce raka piersi. Wsparcie ze strony Lewandowskich

"19 października. Międzynarodowy Dzień Świadomości Raka Piersi. Miesiąc październik poświęcony jest zwiększaniu świadomości na temat raka piersi oraz promowaniu dostępu kobiet do terminowej i skutecznej kontroli, diagnozy i leczenia" - napisał na Instagramie napastnik Barcelony i reprezentacji Polski, dołączając zdjęcie, na którym ma na dłoni namalowaną różową wstążkę, będącą symbolem całej akcji.

Kilka dni wcześniej specjalny post umieściła także Anna Lewandowska. "Wesprzyjmy w październiku tych, którzy walczą nie tylko z rakiem piersi, ale także innymi nowotworami. Po chorobach układu krążenia to druga najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce. Co zrobić, by próbować się uchronić? Bądźcie aktywni fizycznie, odżywiajcie się zdrowo, włączcie do diety dużo warzyw. Rzućcie palenie i alkohol. Znajdźcie także czas, by iść na badania" - napisała 34-latka.



Zachęciła także do wpłacania pieniędzy do zbiórek na rzecz walczących z nowotworami. Bardzo ważne przesłanie Roberta i Anny Lewandowskich z pewnością okrąży cały świat.

