Ważny komunikat UEFA ws. Ewy Pajor. Tuż przed finałem LM

Za nami ważny weekend w UEFA Women's Champions League. Odbyły się rewanże półfinałowe. W sobotę Olympique Lyon odrobił straty i wyeliminował obrończynie tytułu z londyńskiego Arsenalu, a FC Barcelona rozprawiła się z Bayernem Monachium i awansowała do swojego szóstego finału z rzędu i siódmego w osiem lat. Finał 23 maja w Oslo. Będzie bardzo ciekawie.

Jak już pisaliśmy, Ewa Pajor mogła być z siebie zadowolona, bo nie dość, że przyczyniła się do wyeliminowania Bawarek bramką na 3:1 w 54. minucie konfrontacji na Spotify Camp Nou, to jej trafienie zostało nominowane przez UEFA do miana najlepszego czy też po prostu najładniejszego gola "kolejki", czyli rewanżów 1/2 finału ("Goal of the Week").

Ewa Pajor górą, głosowanie zakończone. Inna gwiazda Barcelony pokonana

Przypomnijmy, że nasza rodaczka popisała się niezwykle precyzyjnym uderzeniem głową, które nie było łatwe. Napastniczka ubiegła środkową obrończynię, świetnie nabiegła na futbolówkę i posłała ją tuż przy lewym słupku. Jak się okazało, ta bramka wygrała głosowanie internautów. Przy zdjęciu Pajor pojawiło się symboliczne konfetti.

W pokonanym polu zostały jej koleżanka z "Dumy Katalonii" Salma Paralluelo i pomocniczka "OL" Jule Brand. Trzeba przyznać, że wygrana Pajor zdaje się zasłużona, bo pokazała najwięcej kunsztu technicznego. Hiszpanka i Niemka po prostu dobrze zakończyły akcje, wbiegając za linię defensyw oponentek, ale w tamtych dwóch przypadkach efektowność strzałów jest raczej mniejsza. Na brawa zasługuje cała konstrukcja akcji, a nie tyle jej zakończenie.

Głosować można było od poniedziałku na stronie europejskiej centrali piłkarskiej. Prawidłowości tego procesu strzegło UEFA Technical Observer Group.

Ewa Pajor ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Ewa Pajor Urbanandsport AFP

Ewa Pajor w barwach FC Barcelona URBANANDSPORT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

GKS Katowice - BBTS Bielsko-Biała. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport