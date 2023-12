Czwartkowy wieczór był nie lada gratką dla sympatyków polskiej ligi. Zarówno Raków Częstochowa i Legia Warszawa miały zamiar wygrać swoje mecze, by w znaczący sposób przybliżyć się do "wiosennej" gry na europejskich boiskach. Zadanie wykonali jedynie podopieczni Dawida Szwargi , którzy pokonali zrewanżowali się Sturmowi Graz , pokonując ich na własnym stadionie 1:0.

Tak prezentuje się ranking UEFA po meczach polskich ekip. Są ważne wieści

Szczególnie ważne jest to, by osiągnąć co najmniej 22 pozycję , bo gwarantuje ona zwycięzcom Ekstraklasy start od drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W praktyce oznacza to, że najlepsza drużyna w naszym kraju będzie niemal pewna gry przynajmniej w Lidze Konferencji Europy .

Co niezwykle ważne, polska liga ma potężne szanse, by uzyskać 22 lokatę, jednak sprawa nie jest przesądzona. Jeżeli w ostatniej kolejce zarówno Raków, jak i Legia staną na wysokości zadania i awansują do dalszych rund to sprawa będzie przesądzona. Aktualnie nasz kraj zajmuje 20 pozycję, jednak w grze są również inne państwa, mające ochotę wskoczyć do czołowej "dwudziestki".