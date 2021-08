Ważne losowanie. Mistrz w "grupie śmierci"?

33 edycja Africa Cup of Nations, który rozgrywany jest od 1957 roku, miała być już rozegrana. Początkowo wszystko planowane było na czerwiec - lipiec 2021. To miał być nowy termin rozgrywek, który o ból głowy przysparza wielu trenerów z czołowych europejskich klubów, które nie chcą w trakcie sezonu w styczniu i lutym wypuszczać na długi turniej swoich czołowych graczy. Z powodu pogody turniej ponownie przeniesiono na początek roku. Z powodu koronawirusa nie udało się rozegrać zawodów w tym roku. Odbędzie się więc za kilka miesięcy.

We wtorek losowanie PNA, które rozpala emocje kibiców w Afryce. 24 zespoły podzielone zostaną na 6 grup. Jak na Euro do kolejnej rundy przejdą po dwa najlepsze zespołu plus cztery z 3 miejsc z najlepszym bilansem.



Reklama

Studio Ekstraklasa na żywo w każdy poniedziałek o 20:00 - Sprawdź!

CAF czyli Afrykańska Konfederacja Piłkarska waśnie co podzieliła drużyny na cztery koszyki przed zaplanowanym na wtorek losowaniem w Palais des Congres w Jaunde. W 1 koszyku oprócz gospodarzy Kamerunu i obrońcy tytułu sprzed dwóch lata Algierii znalazły się reprezentacje, które są najwyżej w rankingu FIFA czyli Senegal, Tunezja, Maroko i Nigeria. W drugim koszyku znalazł się m.in. siedmiokrotny mistrz kontynentu Egipt oraz Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana czy silne Mali.

W ostatnim czwartym koszyku debiutanci w Pucharze Narodów czyli Komory i Gambia, gdzie szansę występu będzie miał pomocnik Górnika Alasana Manneh. "Maniek" przez belgijskiego szkoleniowca Gambijczyków Toma Saintfieta został właśnie co powołany na towarzyskie mecze "Skorpionów", jak na afrykańskim kontynencie woła się na drużynę z Afryki Zachodniej, na towarzyskie spotkania z Seszelami i Komorami na początku września.

W ewentualnej grupie śmierci Algierczycy, którzy nie przegrali już od 27 spotkań (!) mogą zagrać z "Faraonami", Gabonem, gdzie prym wiedzie Pierre-Emerick Aubameyang oraz nieobliczalnym Sudanem.

Michał Zichlarz

Losowanie Pucharu Narodów Afryki (Jaunde, 17 sierpnia):

Koszyk 1: Kamerun, Algieria, Senegal, Tunezja, Maroko, Nigeria

Koszyk 2: Egipt, Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Mali, Burkina Faso, Gwinea

Koszyk 3: Republika Zielonego Przylądka, Gabon, Mauretania, Sierra Leone, Zimbabwe, Gwinea Bissau

Koszyk 4: Malawi, Sudan, Gwinea Równikowa, Komory, Etiopia, Gambia