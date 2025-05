Ważne dni w Barcelonie. Ma zacząć się od środy, Lewandowski będzie zachwycony

FC Barcelona co prawda ma do rozegrania jeszcze jeden mecz w kończącej się kampanii ligowej, lecz żadna z drużyn nie zdoła już wyprzedzić podopiecznych Hansiego Flicka w tabeli . Piłkarze celebrują od dobrych kilku dni. Tak samo zresztą kibice. Chłodne głowy zachowują jednak w klubowych biurach, gdzie trwają dyskusje na temat przyszłości zespołu. Zaoferowano choćby nową umowę Wojciechowi Szczęsnemu . Polak wciąż podejmuje decyzję.

"Nie ukrywam, że mam ofertę przedłużenia kontraktu o dwa lata, ale muszę zdecydować wraz ze swoją rodziną, by wybrać to, co dla nas najlepsze. Bo życie naszej rodziny nie kręci się już tylko i wyłącznie wokół Wojtusia" - zdradził zaledwie parę dni temu przed kamerami Eleven Sports doświadczony golkiper, który wciąż nie dał pracodawcom odpowiedzi.