Ważne decyzje w Widzewie. Jedno wielkie zaskoczenie, a to nie koniec rozstań

Widzew właśnie poinformował, że z drużyną rozstają się Jakub Szymański, Serafin Szota, Ernest Terpiłowski i Paweł Zieliński. Całej czwórce kończyły się kontrakty i nie dostali oferty nowej umowy. Najdłużej z nich związany z klubem był Zieliński, brat Piotra, reprezentanta Polski.

W Widzewie był od lipca 2021 roku i awansował do Ekstraklasy. W tym sezonie zagrał w 12 meczach. Wiosną w hierarchii prawych obrońców był jednak trzeci za Liramem Kastratim i Mato Milosem. Zagrał pięć razy, ale to dlatego, że leczyli kontuzje. Reklama

24-letni Szymański wystąpił tylko dwa razy w Pucharze Polski. Jako że Widzew ma czterech bramkarzy, zrezygnował właśnie z niego. Rywalizację na prawym skrzydle przegrał też Terpiłowski, choć sezon rozpoczął w podstawowym składzie. Wiosną wystąpił tylko trzykrotnie.

Zaskakujące jest to, że z drużyną rozstaje się też Szota. 25-letni obrońca na początku był podstawowym zawodnikiem, potem leczył kontuzję, ale wrócił do wyjściowej jedenastki. Tyle że trener zaczął wystawiać go na prawej obronie, a ta pozycja nie odpowiadała Szocie. Nie chciał zaakceptować, że pewniakami w środku defensywy są na razie Mateusz Żyro i Juan Ibiza. I skończyło się rozstaniem z klubem. Cała czwórka podczas piątkowego treningu pożegnała się z zespołem.

Czterech odchodzi z Widzewa. Kto do nich dołączy?

Piątym piłkarzem, którego zabraknie w Widzewie w przyszłym sezonie, będzie Dominik Kun, który jeszcze znalazł się w kadrze meczowej na Radomiaka. Do łódzkiego zespołu przyszedł latem 2020 roku. Kibice pamiętają go z bramki w ostatnim meczu sezonu 2021/2022, który dał zespołowi awans do Ekstraklasy. Strzelił też bardzo ważnego gola w poprzednich rozgrywkach. To był przełomowy moment - trafienie z Miedzią Legnica właściwie zapewniło łodzianom utrzymanie. Reklama

W ankiecie na platformie X wśród kibiców przeważały głosy, że Kunowi należy już podziękować za występy w Widzewie, ale też pamiętać, że "zapisał się w historii klubu". To nie koniec rozstań, bo ma dojść do zmian w sztabie szkoleniowym. Trener Myśliwiec drużynę objął w trakcie sezonu i przerwę wykorzysta na to, by dobrać asystentów "po swojemu".

A kto zostanie w klubie? Z piłkarzy, którym kończą się kontrakty nowe oferty dostali Mato Milos i Juljan Shehu. Obaj wracają po długich kontuzjach, ale mają dostać nową szanse, o ile dojdą do porozumienia w sprawie ofert. Wcześniej umowę przedłużył Rafał Gikiewicz.

W Widzewie zostanie też Sebastian Kerk. Z tym piłkarzem wiążą w łódzkiej drużynie olbrzymie nadzieje, tymczasem przez zdecydowaną większość sezonu leczył różne urazy. Zagrał tylko siedem razy, w tym raz w podstawowym składzie. Niemiec jest w trójce najlepiej zarabiających piłkarzy i klubie wierzą, że w końcu zacznie spłacać zaufanie na boisku.

Przed łódzkim klubem też niezwykle ważne zadanie, by znaleźć zastępstwo dla lidera i kapitana Bartłomieja Pawłowskiego. To będzie bardzo trudne zadanie, bo przed kontuzją raczej szukano skrzydłowych, lewego obrońcę czy napastnika. Znalezienie zastępcy dla najlepszego piłkarza drużyny to teraz najbardziej palący problem. Reklama

Serafin Szota / Marcin Bryja/Widzew / materiały prasowe

Dominik Kun Widzew / Marcin Bryja/Widzew / materiały prasowe

Bartłomiej Pawłowski poprowadził Widzew do zwycięstwa / Marcin Bryja/Widzew / materiały prasowe