Ważna decyzja w sprawie mundialu 2026. Kibice będą zadowoleni

A to zawsze wielki problem dla kibiców, którzy chcą się udać na piłkarskie mistrzostwa świata. Ostatni mundial w Katarze w 2022 roku pod wieloma względami bił rekordy - wiele cen towarów i usług podczas mistrzostw było bardzo wysokich. Ma się to teraz zmienić. Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk nie życzą sobie bowiem na swoim terytorium w czasie mundialu żadnych zmów cenowych i sztucznego windowania cen.

Mundial 2026 - największy i najtrudniejszy w dziejach

Te mistrzostwa już i tak będą sporym wyzwaniem dla kibiców spoza tego kontynentu. Odległości do przebycia okazują się większe niż podczas mistrzostw świata w 2018 roku w Rosji, największym kraju świata - ona jednak gościła turniej tylko w europejskiej części, do Uralu. Odległości będą większe także niż podczas brazylijskiego mundialu w 2014 roku, kiedy zrezygnowano z przyporządkowywania ekip do stałych grup według rozdziału geograficznego i trzeba było podróżować po całym, wielkim kraju. Gdy Stany Zjednoczone czy Meksyk organizowały wcześniejsze mundiale (1970, 1986 i 1994), wtedy grupy były jeszcze stałe i kibice mogli zostać w jednym mieście na dłużej. Teraz logistyka jest znacznie bardziej skomplikowana.