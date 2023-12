Robert Lewandowski według doniesień medialnych podczas trwania sezonu 2021/2022 był gotowy usiąść do rozmów z Bayernem Monachium w celu przedłużenia umowy o kolejne sezony. Kluczem jest w tym przypadku właśnie liczba mnoga. Polak nie chciał zgodzić się na przedłużenie porozumienia o zaledwie jeden sezon. Napastnik oczekiwał większego zaufania od szefów Bayernu Monachium.

Jego zdaniem zasłużył on swoimi dokonaniami na to, aby władze "Dumy Południa" uhonorowały jego osiągnięcia umową, która pozwoli mu na stabilizację swoich planów. Bayern nie zaproponował mu jednak takiej umowy. W związku z tym Lewandowski przekazał władzom klubu, że nie przedłuży i umowy i chce odejść do FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski zrealizował swój cel i latem 2022 roku przeniósł się oficjalnie do Katalonii.

Ważna decyzja w Bayernie Monachium. Lewandowski się na to nie zgodził

Bayern nie chciał powtórzyć tej historii z dwiema innymi legendami klubu. Mowa o Manuelu Neuerze oraz Thomasie Mullerze. Niemiecki bramkarz wrócił do gry po kilku miesiącach przerwy z powodu złamania. Mimo tego klub zaufał swojemu kapitanowi i zaoferował mu nową umowę. Ta obowiązuje teraz do końca przyszłego sezonu, a więc golkiper zgodził się na to, czego nie mógł sobie wyobrazić Lewandowski.

Po ogłoszeniu tego porozumienia rozpoczęły się negocjacje o ewentualnym przedłużeniu umowy Thomasa Mullera. Kilka dni temu dziennikarze byli już przekonani, że do tego dojdzie [WIĘCEJ TUTAJ]. Nie trzeba było długo czekać na potwierdzenie doniesień mediów. We wtorek Bayern oficjalnie poinformował, że doświadczony reprezentant Niemiec związał się z klubem umową do czerwca 2025 roku.

Muller w Bayernie występuje już od lipca 2009 roku. Zagrał w barwach "Dumy Południa" łącznie w 684 razy. Strzelił już 237 goli i 231 razy asystował. Z Bayernem wygrał oczywiście wszystko, co tylko było możliwe w tym czasie.

As Sportu / INTERIA.PL / interia As Sportu 2023. Hubert Hurkacz kontra Bartosz Zmarzlik. Kto zasługuje na trzecie miejsce w plebiscycie? Zagłosuj! Hubert Hurkacz Bartosz Zmarzlik Zagłosuj

Podcast Olimpijski. Historia przyjaźni z Olkiem Śliwką - widzę go częściej niż żonę. / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Thomas Muller / AFP

Robert Lewandowski / AFP