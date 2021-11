Warszawa chce zorganizować ME w piłce nożnej kobiet

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował na Twitterze o wniosku, jaki wystosował do prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kuleszy. Dotyczy on woli organizacji przez m.st Warszawa piłkarskich Mistrzostw Europy Kobiet w 2025 roku. "Dziś oficjalnie zwróciłem się w tej sprawie do prezesa PZPN" - zakomunikował.

Trzaskowski udostępnił zdjęcie pisma, jakie wpłynęło do prezesa PZPN-u. "W imieniu Władz Miasta Warszawy (potencjalnego Miasta Gospodarza/Stadionu), w pełni deklaruję wolę ubiegania się o prawo organizacji Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Kobiet w 2025" - czytamy w dokumencie.

Trzaskowski podkreśla w nim rangę inicjatywy dla stolicy. "Z pełną odpowiedzialnością klasyfikuje przedmiotowy projekt jako kwestię szczególnego zainteresowania i dużej wagi dla Miasta Warszawy zarówno w wymiarze lokalnym jak i regionalnym".

Miasto Warszawa szykuje dokumenty niezbędne do starań o ME

Rafał Trzaskowski, w imieniu Miasta Warszawy, zobowiązał się "opracować i przygotować we współpracy z operatorem stadionu, dedykowanym lotniskiem oraz hotelami i boiskami treningowymi niezbędne dokumenty aplikacyjne".

Mowa o listach zaangażowania, formularzach rezerwacyjnych, planach, mapach, kosztorysach oraz innych koniecznych informacjach, wymaganych "w związku z działaniami projektowymi, które mogą być realizowane na terytorium Miasta Warszawy". Obejmują one w szczególności: aktywności promocyjne, kwestie transportu i mobilności, sprawy zakwaterowania, zagadnienia formalno-prawne (zezwolenia, licencje) oraz inne aspekty organizacyjne.

Paweł Auguff