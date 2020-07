​Władze klubu Corinthians oskarżyły "wandali z Palmeiras" o zdewastowanie stadionu na kilka godzin przed piłkarskimi derbami Sao Paulo. W różnych miejscach obiektu wymalowano "8x0", hasło odnoszące się do rekordowej wygranej Palmeiras z lokalnym rywalem.

Napisy wykonano zieloną farbą, czyli kolorem drużyny Palmeiras.

Poza tym w trakcie spotkania pojawił się dron z hasłem "Forever 8/4 What a Moment HaHaHa", odnoszącym się do meczu z 8 kwietnia 2018 roku, kiedy to Corinthians wygrali w rewanżu z Palmeiras 1-0 (pierwsze spotkanie 0-1) oraz lepsi byli w rzutach karnych i zdobyli mistrzostwo Paulista, czyli stanu Sao Paulo.

Środowa prowokacja nie zrobiła wrażenia na zawodnikach Corinthians, którzy triumfowali 1:0 we wznowionych mistrzostwach stanowych. Z powodu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa na trybunach nie było kibiców.

Przedstawiciele Corinthians złożyli doniesienie na policję w sprawie aktu wandalizmu, a także zaoferowali przekazanie nagrania z telewizji przemysłowej, aby pomóc zidentyfikować sprawców.