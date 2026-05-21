Walka o puchary i taki cios dla Legii. Papszun będzie wściekły

Szymon Łożyński

W ostatniej kolejce sezonu PKO Ekstraklasy Legia Warszawa będzie walczyć nawet o europejskie puchary. Tuż przed meczem, z medialnych doniesień, Marek Papszun może jednak dowiedzieć się, że jeden z jego piłkarzy - który otrzymał propozycję nowego kontraktu - wcale nie jest zainteresowany dalszą grą dla stołecznej drużyny.

Gdy zimą Marek Papszun przejmował Legię Warszawa nieśmiało jeszcze wspominał, że nadrzędnym celem jest utrzymanie się w PKO Ekstraklasie, ale klub spróbuje także powalczyć o europejskie puchary.

Biorąc pod uwagę ówczesną formę Legii, drugi z celów wydawał się jednak misją niemożliwą do zrealizowania. Z pomocą warszawskiej drużynie przyszła jednak wyjątkowo spłaszczona w tym sezonie tabela PKO Ekstraklasy.

I tak mimo, że Warszawianie nie prezentowali bardzo imponującej formy, krok po kroku pięli się w górę tabeli i przed ostatnią kolejką sezonu (w sobotę 23 maja wszystkie mecze o 17:30) wciąż mają szansę awansować do europejskich pucharów i spełnić nieśmiałą deklarację Marka Papszuna.

I tak Legia, obecnie ósma w tabeli, traci do piątej pozycji, zajmowanej przez GKS Katowice trzy "oczka". Jeśli w ostatniej serii Warszawianie wygrają u siebie z Motorem Lublin, a rywale się potkną, to stołeczny zespół rzutem na taśmę awansuje do eliminacji do Ligi Konferencji.

W walce o ewentualną fazę grupową tych rozgrywek podopieczni Marka Papszuna najprawdopodobniej będą musieli sobie jednak radzić bez Jeaana-Pierre Nsame. Jak poinformował Jakub Majewski na antenie kanału meczyki, piłkarz Legii otrzymał propozycję nowej umowy, ale warunki mu nie odpowiadają. Tym samym rozstanie obu stron jest bardzo prawdopodobne.

- Wydaje mi się, że Nsame odejdzie z Legii. To jest zawodnik, który ma pewną jakość, ale z tego co słyszałem, to otrzymał propozycję nowego kontraktu, która jemu i jego otoczeniu wydawała się relatywnie niska i nie przystał na tę propozycję - podkreślił Majewski dla meczyki.pl.



