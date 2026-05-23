Walka niemal do samego końca, mistrzostwo Polski już pewne. 14. tytuł, powrót na tron po latach
Piłkarki Czarnych Sosnowiec regularnie od 2018 roku - z jednym tylko wyjątkiem - meldowały się na podium zmagań Orlen Ekstraligi Kobiet, a w 2021 r. sięgnęły nawet po wyczekiwane od końcówki XX wieku kolejne mistrzostwo Polski. Na następny powrót na tron ekipa z Zagłębia Dąbrowskiego musiała czekać dokładnie pięć lat i jeden dzień - 23 maja 2026 r. dzięki zwycięstwu nad Śląskiem Wrocław 2:1 Sosnowiczanki sprawiły, że nikt nie zdoła im już odebrać trofeum. Wszystko na kolejkę przed zakończeniem sezonu.
22 maja 2021 roku zawodniczki Czarnych Sosnowiec zatriumfowały 1:0 nad GKS-em Katowice i dzięki tamtemu zwycięstwu po 21 latach przerwy znów sięgnęły po tytuł mistrzyń Polski.
Kolejne sezony w wykonaniu Czarnych przynosiły m.in. sukcesy w Pucharze Polski, ale 14. mistrzostwo kraju wciąż uciekało - czasem o włos, tak jak w sezonie 2024/2025, kiedy to klub znad Brynicy wyprzedziła jedynie "GieKSa". W kampanii 25/26 postawiono jednak kropkę nad "i".
Orlen Ekstraliga Kobiet: Czarni Sosnowiec z mistrzostwem Polski, po meczu ze Śląskiem wszystko stało się jasne
Przed sobotnim meczem wyjazdowym ze Śląskiem Wrocław podopieczne Sebastiana Stemplewskiego wiedziały, że jeśli odnotują co najmniej remis, to nikt nie odbierze im już szansy na zostanie najlepszą drużyną Ekstraligi. Futbolistki z Zagłębia poszły jednak po pełną pulę.
Wynik otworzyła w 28. minucie reprezentantka Łotwy Karlina Miksone i prowadzenie Czarnych trwało dość długo, aż do 71. minuty, kiedy gospodynie w końcu odpowiedziały trafieniem Karoliny Gec. Końcowy wynik na 2:1 dla ekipy z Sosnowca ustanowiła jednak w 75. minucie Patrycja Sarapata, która prawdopodobnie niebawem zostanie oficjalnie wicekrólową strzelczyń ligi za... koleżanką z zespołu, Klaudią Miłek.
To wszystko zaś oznaczało jedno - wielką celebrację:
14 i 14. Czarni Sosnowiec z "równowagą" w trofeach
Można pół żartem, pół serio rzucić, że Czarne uzyskały swoistą "równowagę" mają bowiem obecnie w swym dorobku już zarówno 14 mistrzostw, jak i 14 Pucharów Polski. Niewiele brakowało, aby w bieżącej kampanii sięgnęły po 15. PP, ale w finale pokonały ich wspominane już wyżej przy innych okazjach Katowiczanki. Tak czy inaczej - dla podopiecznych Stemplewskiego ostatnie miesiące były naprawdę fantastyczne.
Klub z Sosnowca zakończy sezon starciem z UKS-em SMS-em Łódź - dojdzie do niego dokładnie w przedostatni dzień maja o godz. 11.30, zresztą w tym samym momencie rozpoczną się także wszystkie pozostałe zmagania Orlen Ekstraligi Kobiet.