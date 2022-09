Walijski trener przed meczem: "Spadek nie będzie tragedią"

Maciej Słomiński, Interia: Mówi się, że w Lidze Narodów gra się o pietruszkę, tymczasem niedzielny mecz w Cardiff będzie miał stawkę - utrzymanie w Dywizji A. Walia potrzebuje wygranej, Polska każdego innego wyniku.

Adam Owen, asystent managera w Hibernian FC, Walijczyk: - Jesteśmy małym narodem, każdy mecz reprezentacji jest dla nas świętem, każdy jest ważny. Oczywiście, nie jestem naiwny, są spotkania ważne i ważniejsze - to niedzielne zalicza się do drugiej z tych grup. Nie tracimy jednak z oczu najważniejszego z tegorocznych celów - mistrzostw świata w Katarze. Walia dopiero drugi raz zagra na mundialu - poprzednio w roku 1958 w Szwecji. Ekscytacja w narodzie będzie na jeszcze wyższym poziomie niż podczas Euro 2016 i 2020.

Czy spadek do niższej dywizji Ligi Narodów będzie dla reprezentacji Walii tragedią?

- Absolutnie, to tylko sport. Myślę, że gdyby mecze Ligi Narodów przypadały w innych terminach mielibyśmy punktów więcej niż tylko jeden. Weźmy play-off, gdy stawką był awans na mundial w Katarze, nasz selekcjoner żonglował wtedy składem. Nie mówię, że bylibyśmy na szczycie tej grupy, ale na pewno mielibyśmy więcej punktów na koncie. Mecz z Polską to kolejny etap przygotowań do turnieju w Katarze. Dywizję niżej też są ciekawi rywale, spadła tam chociażby Anglia, chociaż wiadomo, że w sporcie chodzi o wygrywanie. Zrobimy wszystko, żeby pokonać Polskę, choć zdajemy sobie sprawę, że to drużyna wyżej od nas notowana, z głębszym składem, taka której ambicje powinny sięgać ćwierćfinału wielkiej imprezy, a nawet wyżej.





Naprawdę? W meczach z Holandią czy Belgią jakoś nie było tego widać.

- Polscy piłkarze są podstawowymi zawodnikami solidnych klubów hiszpańskich, angielskich, niemieckich czy włoskich. Nie powinniście mieć kompleksów, powinniście mierzyć bardzo wysoko, trafiło się wam wyjątkowe pokolenie piłkarzy.

Mówisz: Walia, myślisz Gareth Bale i wice wersa. Czy zawodnik Los Angeles FC zagra z Polską? W meczu z Belgią (1-2) wszedł na boisku z ławki.

- Nasza drużyna to nie tylko Bale, są również Aaron Ramsey i Joe Allen oraz wielu zawodników z młodego pokolenia. Nie wiem czy Gareth zagra, myślę że trener Rob Page będzie chciał wystawić najsilniejszy możliwy skład, jednocześnie nie tracąc z oczu głównego celu jakim jest mundial w Katarze.

Jaki jest cel reprezentacji Walii na mistrzostwa świata w Katarze? Zmierzycie się w grupie z USA, Anglią i Iranem.

- Myślę, że wyjście z grupy jest realne. W mojej opinii mistrzostwa świata są nieco łatwiejszym turniejem od mistrzostw Europy, w których szczególnie w 2016 r. wypadliśmy doskonale, dochodząc do półfinału.

Jak w pana ojczyźnie traktowane są mecze z Anglią, z którą zmierzycie się na mundialu?

- To jak mecz derbowy, zresztą wszystkie spotkania w ramach Home Nations - Anglia, Walia, Szkocja oraz Irlandia Północna są jak derby. Mamy "underdog mentality", nie będziemy faworytem w meczu z Anglią - to nam pasuje. W 2016 r. w Lens Anglicy dopiero w doliczonym czasie gry strzelili nam zwycięską bramkę.

A co u pana słychać? Od nowego sezonu podjął pan pracę w szkockim klubie Hibernian.

- Cieszę się, że znów jestem w szatni brytyjskiego klubu o wielkich tradycjach, w niej czuję się najlepiej. Jesteśmy na razie na szóstym miejscu w lidze, ale pod względem przebiegniętych kilometrów, stwarzanych sytuacji jesteśmy na podium - wyprzedzają nas tylko Celtic i Rangers. Latem zakontraktowaliśmy wielu młodych zawodników, mamy najniższą średnią wieku w lidze. Jestem szczęśliwy mogąc kształtować młodych piłkarzy i obserwować ich progres.

W poprzednim sezonie pracował pan w dziale naukowym Lecha Poznań.

- Jak już wielokrotnie mówiłem to świetny czas zwieńczony mistrzostwem Polski, cały czas jestem w kontakcie z ludźmi z Lecha i bardzo dobrze im życzę.

Rozmawiał Maciej Słomiński, Interia

Mecz Walia - Polska w Lidze Narodów można obejrzeć w telewizji na kanałach Polsat Sport Premium 1, TVP 1 i TVP Sport. Transmisja meczu Walia - Polska w Internecie na Polsat Box Go oraz tvpsport.pl. Spotkanie Polaków z Walijczykami można oglądać na urządzeniach mobilnych. Tekstowa relacja "na żywo" z meczu Walia - Polska na sport.interia.pl.