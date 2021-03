W meczu drużyn do lat 18 Walijczycy przegrali z Anglikami 0-2. Nie byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby nie fakt, że bohaterem gości został polski bramkarz, Hubert Graczyk.

Choć 18-latek ma polskie korzenie, wychowywał się w Anglii i reprezentuje tamtejszą kadrę. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości będzie bronił barw Polski. Na ostateczną decyzję ma czas do debitu w którejkolwiek z drużyn seniorskich. Czy warto o niego powalczyć? Odpowiedź na to pytanie może stanowić występ Graczyka w starciu z Walią.



W 18. minucie nastolatek obronił rzut karny wykonywany przez Ryana Viggarsa, ratując swoją drużynę. W przerwie opuścił plac gry, bowiem trener zdecydował się wymienić niemal cały skład.



Po zmianie stron to Anglicy otrzymali rzut karny, który wykorzystał Liam Delap. Autorem drugiego gola był Carney Chukwuemeka.

Graczyk błyszczy w reprezentacji Anglii i w Arsenalu

Powołanie na zgrupowanie angielskiej kadry młodzieżowej otrzymał także inny bramkarz mający polskie korzenie - Filip Marschall. Przyjazd uniemożliwiła mu jednak kontuzja.



Graczyk jest obecnie piłkarzem Arsenalu, grającym w ekipach młodzieżowych. W tym miesiącu podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt z drużyną "Kanonierów".

