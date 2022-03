Walery Karpin przedłużył umowę z piłkarską reprezentacją Rosji

Karpin objął "Sborną" 26 lipca 2021 roku, zastępując Stanisława Czerczesowa. Pod jego kierownictwem reprezentacja rozegrała siedem meczów w fazie grupowej turnieju kwalifikacyjnego do mistrzostw świata, w których odniosła pięć zwycięstw, jeden remis i poniosła jedną porażkę. Rosjanie zdobyli 22 punkty w 10 spotkaniach i zajęli drugie miejsce w grupie H, co dało im prawo do udziału w barażach o awans do finałowej części turnieju.

28 lutego FIFA i UEFA postanowiły usunąć "Sborną" oraz wszystkie rosyjskie kluby z rozgrywek, którymi zarządzają, ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę. 8 marca FIFA wskutek dyskwalifikacji reprezentacji Rosji przyznała Polsce walkower w półfinale baraży o awans do mundialu i zdecydowała, że biało-czerwoni zagrają od razu w finale, w którym zmierzą się ze zwycięzcą rywalizacji Szwecji z Czechami. Strona rosyjska złożyła apelację do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie.

"Cieszę się, że mam możliwość dalszej współpracy z reprezentacją Rosji. Mam nadzieję, że już niedługo nasz futbol powróci na arenę międzynarodową i będziemy mogli ponownie uczestniczyć w oficjalnych meczach" - powiedział Karpin.

Karpin jako zawodnik grał w drużynie narodowej na mundialach w 1994 i 2002 roku.

