O ile w innych sportach łączenie roli trenera kadry narodowej i klubu zdarza się dość często (przykładem może być siatkówka), tak w piłce nożnej należy to do rzadkości. Co więcej - zazwyczaj jest źle odbierane, gdyż powszechnie uważa się, że szkoleniowiec nie jest w stanie poświęcić wystarczająco dużo uwagi dwóm ekipom. Rosjanie są jednak najwyraźniej innego zdania.

Walery Karpin łączy obowiązki

FK Rostów poinformował bowiem, że Walery Karpin - selekcjoner "Sbornej" będzie pracować również z tym klubem. - Pozostaję głównym trenerem reprezentacji Rosji, bo to dla mnie wielki zaszczyt. Wszyscy mamy nadzieję, że nasza drużyna narodowa nadal będzie miała możliwość rywalizacji o mistrzostwa świata w Katarze - komentował, nawiązując tym samym do zawieszenia, jakie nałożyła na Rosję FIFA i UEFA.

Rosjanie mieli rozegrać z Polską mecz pierwszej rundy baraży o awans na mundial, lecz ostatecznie światowe władze przyznały "Biało-Czerwonym" walkower. Na tym jednak sprawa nie musi się zakończyć, bowiem nasi niedoszli rywale odwołują się do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, który może uchylić decyzję FIFA.