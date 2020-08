W wieku 61 lat zmarł nagle prezes Wenezuelskiej Federacji Piłkarskiej Jesus Berardinelli, który 22 lipca został aresztowany za korupcję i kilka godzin później trafił do szpitala. Tam został podłączony do respiratora, ale lekarzom nie udało się go uratować.

"Składamy najszczersze wyrazy współczucia wszystkim bliskim, a w szczególności wdowie Adrianie Martinez de Berardinelli oraz ich dzieciom Gianfrabco, Guilianie i Gianpiero. To niespodziewana śmierć i dotknęła nas wszystkich" - napisano w komunikacie związku.

Trzy tygodnie wcześniej media informowały o korupcji w wenezuelskim futbolu i wymieniały nazwisko Berardinelliego. 22 lipca został zatrzymany, a kilka godzin później stracił przytomność. Został umieszczony w szpitalu w Caracas na oddziale intensywnej terapii.

Miał cukrzycę, nadciśnienie i kłopoty z nerkami, ale przyczyna śmierci nie została podana.

Berardinelli został aresztowany pod zarzutem defraudacji środków publicznych i fałszowania dokumentów. On sam twierdził, że jest niewinny.