Messi zadecydował po mundialu, jednak rezygnacja. Ogłosili wielką zmianę

Niestety nie po myśli Argentyńczyków poszedł wielki finał mistrzostw świata. Ekipa Lionela Scaloniego uległa w nim po dogrywce 0:1 Hiszpanom. Spotkanie to było prawdopodobnie ostatnim w karierze Leo Messiego na mundialu. Mimo najważniejszych rozstrzygnięć w piłce reprezentacyjnej przerwy od piłki nie ma.

W końcu po przerwie właśnie ze względu na mundial wróciła już amerykańska MLS. Co ciekawe, w niej zadebiutować w barwach Chicago Fire zdołał już Robert Lewandowski. Mimo to niebawem wszystkie oczy kibiców tamtejszej ligi będą skierowanie na jedno - wyjątkowe starcie.

Chodzi oczywiście o rozgrywany co roku mecz gwiazd MLS z najlepszymi zawodnikami Ligi MX, czyli rozgrywek meksykańskich (w nocy z 29 na 30 lipca). Mimo wcześniej ogłoszonego składu ekipy reprezentującej ligę amerykańską w sobotę właśnie przedstawiono cztery zmiany. W końcu USA na Meksyk zamienił już Hugo Cuypers. Prócz niego zabraknie również Mbekezeliego Mbokaziego, który dochodzi do siebie po mistrzostwach świata.

Prócz nich poza spotkaniem są również dwa inne nazwiska - w tym Leo Messi.

Messi zrezygnował, mecz gwiazd bez niego

Jak przekazano w komunikacie, Messi postanowił zrezygnować ze spotkania z powodu zmęczenia niedawnymi mistrzostwami świata. Taką samą decyzję podjął jego dobry znajomy z klubu oraz reprezentacji Argentyny - Rodrigo De Paul. Wszystko odbyło się jednak zgodnie z regulaminem.

- Przed rozpoczęciem sezonu 2026, Major League Soccer i Stowarzyszenie Zawodników MLS uzgodniły, że po odejściu zawodnika z rozgrywek mistrzostw świata, kluby będą prowadzić indywidualne rozmowy z każdym zawodnikiem w celu ustalenia odpowiedniego czasu odpoczynku i powrotu do treningów oraz harmonogramu rozgrywek. Zgodnie z tym porozumieniem, Rodrigo De Paul i Lionel Messi zostaną zwolnieni z udziału w Meczu Gwiazd MLS 2026 - czytamy w komunikacie MLS.

Rywalizacja pomiędzy graczami MLS z Ligą MX odbędzie się w nocy z 29 na 30 lipca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 2:00.

Lionel Messi TAKUYA MATSUMOTO East News

Leo Messi THOMAS COEX / AFP AFP

Leo Messi ROBERTO SCHMIDT / AFP AFP





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