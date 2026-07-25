Messi zadecydował po mundialu, jednak rezygnacja. Ogłosili wielką zmianę

W USA już głośno o decyzji Messiego, właśnie ogłosili rezygnację. Jest porozumienie
Już jakiś czas temu zakończyły się piłkarskie mistrzostwa świata. Do gry wróciło już kilka lig, a w tym również MLS. W Stanach Zjednoczonych niebawem dojdzie do jednego z najbardziej oczekiwanych spotkań - meczu gwiazd MLS z gwiazdami meksykańskiej Ligi MX. Na liście graczy, którzy mieli wystąpić w tej rywalizacji widniało nazwisko Leo Messiego. Gracz jednak z udziału zrezygnował, a wszystko już potwierdzono.
Niestety nie po myśli Argentyńczyków poszedł wielki finał mistrzostw świata. Ekipa Lionela Scaloniego uległa w nim po dogrywce 0:1 Hiszpanom. Spotkanie to było prawdopodobnie ostatnim w karierze Leo Messiego na mundialu. Mimo najważniejszych rozstrzygnięć w piłce reprezentacyjnej przerwy od piłki nie ma.
W końcu po przerwie właśnie ze względu na mundial wróciła już amerykańska MLS. Co ciekawe, w niej zadebiutować w barwach Chicago Fire zdołał już Robert Lewandowski. Mimo to niebawem wszystkie oczy kibiców tamtejszej ligi będą skierowanie na jedno - wyjątkowe starcie.
Chodzi oczywiście o rozgrywany co roku mecz gwiazd MLS z najlepszymi zawodnikami Ligi MX, czyli rozgrywek meksykańskich (w nocy z 29 na 30 lipca). Mimo wcześniej ogłoszonego składu ekipy reprezentującej ligę amerykańską w sobotę właśnie przedstawiono cztery zmiany. W końcu USA na Meksyk zamienił już Hugo Cuypers. Prócz niego zabraknie również Mbekezeliego Mbokaziego, który dochodzi do siebie po mistrzostwach świata.
Prócz nich poza spotkaniem są również dwa inne nazwiska - w tym Leo Messi.
Messi zrezygnował, mecz gwiazd bez niego
Jak przekazano w komunikacie, Messi postanowił zrezygnować ze spotkania z powodu zmęczenia niedawnymi mistrzostwami świata. Taką samą decyzję podjął jego dobry znajomy z klubu oraz reprezentacji Argentyny - Rodrigo De Paul. Wszystko odbyło się jednak zgodnie z regulaminem.
- Przed rozpoczęciem sezonu 2026, Major League Soccer i Stowarzyszenie Zawodników MLS uzgodniły, że po odejściu zawodnika z rozgrywek mistrzostw świata, kluby będą prowadzić indywidualne rozmowy z każdym zawodnikiem w celu ustalenia odpowiedniego czasu odpoczynku i powrotu do treningów oraz harmonogramu rozgrywek. Zgodnie z tym porozumieniem, Rodrigo De Paul i Lionel Messi zostaną zwolnieni z udziału w Meczu Gwiazd MLS 2026 - czytamy w komunikacie MLS.
Rywalizacja pomiędzy graczami MLS z Ligą MX odbędzie się w nocy z 29 na 30 lipca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 2:00.