W USA już głośno o decyzji Messiego, właśnie ogłosili rezygnację. Jest porozumienie

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już jakiś czas temu zakończyły się piłkarskie mistrzostwa świata. Do gry wróciło już kilka lig, a w tym również MLS. W Stanach Zjednoczonych niebawem dojdzie do jednego z najbardziej oczekiwanych spotkań - meczu gwiazd MLS z gwiazdami meksykańskiej Ligi MX. Na liście graczy, którzy mieli wystąpić w tej rywalizacji widniało nazwisko Leo Messiego. Gracz jednak z udziału zrezygnował, a wszystko już potwierdzono.

Messi zadecydował po mundialu, jednak rezygnacja. Ogłosili wielką zmianę
Leo MessiPATRICIA DE MELO MOREIRAAFP

Niestety nie po myśli Argentyńczyków poszedł wielki finał mistrzostw świata. Ekipa Lionela Scaloniego uległa w nim po dogrywce 0:1 Hiszpanom. Spotkanie to było prawdopodobnie ostatnim w karierze Leo Messiego na mundialu. Mimo najważniejszych rozstrzygnięć w piłce reprezentacyjnej przerwy od piłki nie ma.

W końcu po przerwie właśnie ze względu na mundial wróciła już amerykańska MLS. Co ciekawe, w niej zadebiutować w barwach Chicago Fire zdołał już Robert Lewandowski. Mimo to niebawem wszystkie oczy kibiców tamtejszej ligi będą skierowanie na jedno - wyjątkowe starcie.

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Chodzi oczywiście o rozgrywany co roku mecz gwiazd MLS z najlepszymi zawodnikami Ligi MX, czyli rozgrywek meksykańskich (w nocy z 29 na 30 lipca). Mimo wcześniej ogłoszonego składu ekipy reprezentującej ligę amerykańską w sobotę właśnie przedstawiono cztery zmiany. W końcu USA na Meksyk zamienił już Hugo Cuypers. Prócz niego zabraknie również Mbekezeliego Mbokaziego, który dochodzi do siebie po mistrzostwach świata.

Prócz nich poza spotkaniem są również dwa inne nazwiska - w tym Leo Messi.

Messi zrezygnował, mecz gwiazd bez niego

Jak przekazano w komunikacie, Messi postanowił zrezygnować ze spotkania z powodu zmęczenia niedawnymi mistrzostwami świata. Taką samą decyzję podjął jego dobry znajomy z klubu oraz reprezentacji Argentyny - Rodrigo De Paul. Wszystko odbyło się jednak zgodnie z regulaminem.

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- Przed rozpoczęciem sezonu 2026, Major League Soccer i Stowarzyszenie Zawodników MLS uzgodniły, że po odejściu zawodnika z rozgrywek mistrzostw świata, kluby będą prowadzić indywidualne rozmowy z każdym zawodnikiem w celu ustalenia odpowiedniego czasu odpoczynku i powrotu do treningów oraz harmonogramu rozgrywek. Zgodnie z tym porozumieniem, Rodrigo De Paul i Lionel Messi zostaną zwolnieni z udziału w Meczu Gwiazd MLS 2026 - czytamy w komunikacie MLS.

Rywalizacja pomiędzy graczami MLS z Ligą MX odbędzie się w nocy z 29 na 30 lipca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 2:00.

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Leo MessiROBERTO SCHMIDT / AFP AFP


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