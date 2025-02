Jak grom z jasnego nieba spadła informacja o możliwym transferze Przemysława Frankowskiego . Co prawda okienko transferowe we Francji już się zamknęło, jednak w Turcji jeszcze nie. Mimo że 29-latek pozostawał jednym z najważniejszych graczy RC Lens , zupełnie niespodziewanie pojawiła się oferta wypożyczenia ze strony Galatasaray.

Ofensywa transferowa w Galatasaray trwa w najlepsze. Czerwono-żółci przygotowują się do włączenia do składu Przemysława Frankowskiego, który grał dla Lens występującego w Ligue 1

Do tej pory to Krzysztof Piątek i Sebastian Szymański w ostatnim czasie cieszyli się statusem największych polskich gwiazd w Turcji. Niewykluczone, że wkrótce dołączy do tego grona również Frankowski. Zainteresowanie jego osobą wskazuje na to, że Turcy wiele spodziewają się po byłym graczy RC Lens.