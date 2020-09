Aż 18 piłkarzy Boca Juniors jest zakażonych koronawirusem - poinformował w czwartek klub ze stolicy Argentyny. Po wykryciu "ogniska zakaźnego" treningi zostały zawieszone już w poniedziałek, a zawodnicy odizolowani.

Klub sprecyzował, że czterech piłkarzy ma lekkie objawy chorobowe, a pozostali przechodzą zakażenie bezobjawowo.

Od wznowienia treningów zawodnicy są badani co 72 godziny. Do tej pory w Boca Juniors przeprowadzono ok. 500 testów.

Pięć klubów argentyńskich - Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Defensa y Justicia oraz Tigre - wznowiło treningi w związku z planowanym udziałem w rozgrywkach Copa Libertadores. Boca Juniors mają zmierzyć się 17 września z paragwajską drużyną Libertad Asuncion. Jeśli mecz dojdzie do skutku, będzie to pierwszy występ zespołu z Buenos Aires po półrocznej przerwie.

W Argentynie wykryto dotychczas ponad 430 tys. zakażeń koronawirusem. Zmarło 9155 osób.