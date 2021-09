W Rosji sędzia zapomniał monety. Piłkarze urządzili przedmeczowe losowanie po swojemu

Piłka nożna

Do kuriozalnych scen doszło w piłkarskiej ekstraklasie Rosji, gdzie w 8. kolejce doszło do meczu Krylja Sowietow Samara - FK Rostów. Arbiter tego spotkania zapomniał monety służącej do przeprowadzenia losowania stron. Ale od czego jest pomysłowość zawodników?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. El. MŚ 2022. Rosja - Malta 2-0 - SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport