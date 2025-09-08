W Rosji aż huczy. FIFA miała dać zielone światło, skandal na horyzoncie
Piłkarska reprezentacja Rosji jest wykluczona z udziału w eliminacjach mistrzostw świata. Mimo to piłkarze z tego kraju rozgrywają mecze towarzyskie. Ostatnio pokonali Katar 4:1. Na horyzoncie pojawiła się możliwość meczu z... USA. O wszystkim powiedział minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow.
Reprezentanci Rosji są wykluczeni z życia sportowego. Ma to związek z napaścią zbrojną tego kraju na Ukrainę, do którego doszło w lutym 2022 roku. Od tamtej pory zdecydowana większość Rosjan nie może brać udziału w międzynarodowych rozgrywkach. FIFA i UEFA wykluczyły reprezentację tego kraju z eliminacji do kolejnych turniejów.
Mecz Rosja - USA na horyzoncie? FIFA miała dać zielone światło
Rosyjscy piłkarze jednak ciągle są w grze. Większość z nich występuje w rodzimej lidze, a reprezentacja rozgrywa mecze towarzyskie. W niedzielę zmierzyła się w Dosze z Katarem i wygrała 4:1. Okazuje się, że takie spotkania będą rozgrywane w każdym okienku reprezentacyjnym, a w planach jest nawet wielki mecz pomiędzy Rosją, a USA.
Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada będą gospodarzami mistrzostw świata w 2026 roku. W kręgach FIFA pojawiła się idea rozegrania meczu między gospodarzem mundialu 2018 a 2026 roku. Toczą się w tej sprawie dyskusje
Gdyby taki mecz się odbył to byłoby to potężne zaskoczenie. Z drugiej strony wydaje się, że wszystko jest możliwe. Tym bardziej, że kilka tygodni temu doszło do spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina.