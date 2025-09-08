Reprezentanci Rosji są wykluczeni z życia sportowego. Ma to związek z napaścią zbrojną tego kraju na Ukrainę, do którego doszło w lutym 2022 roku. Od tamtej pory zdecydowana większość Rosjan nie może brać udziału w międzynarodowych rozgrywkach. FIFA i UEFA wykluczyły reprezentację tego kraju z eliminacji do kolejnych turniejów.

Mecz Rosja - USA na horyzoncie? FIFA miała dać zielone światło

Rosyjscy piłkarze jednak ciągle są w grze. Większość z nich występuje w rodzimej lidze, a reprezentacja rozgrywa mecze towarzyskie. W niedzielę zmierzyła się w Dosze z Katarem i wygrała 4:1. Okazuje się, że takie spotkania będą rozgrywane w każdym okienku reprezentacyjnym, a w planach jest nawet wielki mecz pomiędzy Rosją, a USA.

Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada będą gospodarzami mistrzostw świata w 2026 roku. W kręgach FIFA pojawiła się idea rozegrania meczu między gospodarzem mundialu 2018 a 2026 roku. Toczą się w tej sprawie dyskusje

Gdyby taki mecz się odbył to byłoby to potężne zaskoczenie. Z drugiej strony wydaje się, że wszystko jest możliwe. Tym bardziej, że kilka tygodni temu doszło do spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina.

Mundial na trzech kontynentach i 64 drużyny? UEFA mówi „nie” AP © 2025 Associated Press

W Rosji aż huczy. FIFA miała dać zielone światło, skandal na horyzoncie Noushad Thekkayil AFP

aWładimir Putin (na małym zdj.) nie ma dobrych relacji z szefem UEFA Aleksandrem Ceferinem, ale Rosja powoli wychodzi z futbolowej izolacji AFP

Donald Trump i Gianni Infantino ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP