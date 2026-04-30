W Portugalii znów głośno o Feio, oto powód. Wystarczyły trzy minuty

Po zakończeniu współpracy z Radomiakiem Radom niedługo na powrót na ławkę trenerską musiał czekać Goncalo Feio. Niespełna trzy tygodnie później został ogłoszony jako nowy opiekun Tondeli, zespołu portugalskiej ekstraklasy. Jego początek nie był jednak zbyt udany, bowiem w czterech spotkaniach zdołał zdobyć tylko punkt, co znacznie zmniejszyło szanse ekipy na utrzymanie.

Do kolejnego starcia z udziałem drużyny pod wodzą 36-latka doszło w środowy wieczór. Naprzeciw stanął prawdziwy gigant i ćwierćfinalista Ligi Mistrzów - Sporting. Rywale narzucili na własnym obiekcie trudne warunki, lecz mimo to do przerwy tablica wyników wskazywała 0:0.

W drugiej połowie doszło do przełamania. W 62. minucie po podaniu Blopy do siatki trafił Luis Suarez, a w 78. trafienie samobójcze zaliczył Joao Silva. Wydawało się wówczas, że zespół Feio będzie musiał pogodzić się z kolejną porażką. Co więcej, w drugiej minucie doliczonego czasu gry Makan Aiko nie trafił rzutu karnego.

Po tym wydarzeniu nastąpił jednak prawdziwy zwrot akcji.

Tondela doprowadziła do remisu. I to w trzy minuty

Goście doskonale zachowali się po przestrzelonym karnym i mogli cieszyć się z gola chwile później. Z rzutu rożnego dośrodkował Hugo Felix, a w całym zamieszaniu nie najlepiej zachował się wspomniany Blopa, który skierował piłkę do własnej bramki. Zaledwie akcję później po tym wydarzeniu sytuacja się powtórzyła.

Z drugiej strony znów futbolówkę posłał Felix, lecz tym razem idealnie główkował Cicero, który w ten sposób doprowadził do wyrównania.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2:2 i podziałem punktów. Dzięki temu Tondela ma na koncie 22 punkty i zajmuje w ligowe tabeli 17. miejsce. Do bezpiecznej lokaty na trzy kolejki przed końcem brakuje jej siedmiu "oczek". Do lokaty dającej "drugą szansę" i grę w barażach tylko czterech.

Goncalo Feio Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

