Saudyjska federacja piłkarska zaproponowała rozgrywanie mundialu nie co cztery, lecz co dwa lata. W najbliższy piątek wniosek zostanie rozpatrzony przez FIFA. Jakie są szanse na wprowadzenie pomysłu w życie? Wbrew pozorom niemałe.

Wideo Mundialito 1980. Brazylia - Urugwaj 1-2 - skrót. Wideo

Reklama

Jak zaznacza serwis sport.tvp.pl, saudyjska propozycja ma charakter oficjalny. W najbliższy piątek będzie ona omawiana przez przedstawicieli wszystkich federacji zrzeszonych w FIFA. Dyskusja zostanie zorganizowana w formie wideokonferencji.



Zwolennicy rozgrywania piłkarskiego mundialu co dwa lata liczą na innowacyjne zapędy szefa FIFA, Gianniego Infantino. To za jego rządów liczbę uczestników turnieju powiększono z 32 do 48.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Reklama

Sprawdź!

Po raz pierwszy w takiej formule MŚ zostaną przeprowadzone w 2026 roku. Ich gospodarzem będą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Co również znamienne, nigdy wcześniej piłkarze nie rywalizowali o globalny prymat na terenie trzech krajów.

Czy Arsene Wenger przekona Gianniego Infantino?

Póki co, Infantino z entuzjazmem odnosi się do pomysłu rozgrywania kobiecego mundialu w cyklu dwuletnim. Czy niebawem podobnie spojrzy na zmagania mężczyzn?

Wiele do powiedzenia w tym temacie będzie miał Francuz Arsene Wenger. Były wieloletni menedżer londyńskiego Arsenalu przekonuje, że organizowanie światowego czempionatu co dwa lata to znakomity pomysł. Od 2019 roku pełni w FIFA funkcję szefa departamentu rozwoju.



UKi

Euro 2020 - zobacz terminarz fazy grupowej