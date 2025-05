W Niemczech aż huczy o polskim snajperze. Sprawa na ostrzu noża, ogłosili już koniec

Fortuna Dusseldorf wygrała 2:0, ale mimo to nie poprawiło to zbytnio jej trudnej bądź co bądź sytuacji. Klub walczy rozpaczliwie o awans do Bundesligi, a losy promocji do najwyższej klasy rozgrywkowej są ściśle związane z przyszłością Dawida Kownackiego. A przynajmniej takie informacje przekazują dziennikarze redakcji "BILD".

