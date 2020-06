Zaplanowany na 14 czerwca początek szwedzkiej ligi piłkarskiej będzie, zdaniem ekspertów, szczególnie ciekawym i nowym wyzwaniem dla trenerów. Przy pustych trybunach ich polecenia będą bowiem świetnie słyszalne również dla przeciwnika.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Córka byłego piłkarza Ekstraklasy została influencerką. Julia Zając jest coraz popularniejsza. Wideo INTERIA.TV

"Mecz bez kibiców to jak trening, z tą różnicą, że jest to gra o punkty. Dla trenerów będzie to zupełnie nowa sytuacja, ponieważ ich polecenia - dotychczas zagłuszane przez decybele z trybun - będą słyszalne tak dokładnie jak w kościele. Myślę, że nasi trenerzy już pracują nad językiem kodów, tak aby ich informacje dla swoich piłkarzy nie były zrozumiale dla drużyny przeciwnej, a zwłaszcza jej trenera" - ocenił Daniel Nannskog, były reprezentant kraju, a obecnie ekspert telewizji SVT.

Reklama

Jego zdaniem, mecze w nowej rzeczywistości będą przede wszystkim pojedynkami trenerów, którzy będą też musieli aktywnie grać jak pokerzyści, próbując ukryć założenia taktyczne lub je przekazać w sposób niezrozumiały dla rywala, a nawet mylący.

"Podczas meczu, gdy stadion gotuje się od krzyków i gwizdów, kontakt ze szkoleniowcami jest utrudniony, ponieważ trudno ich usłyszeć i zrozumieć. Koncentrują się więc głównie na przekazaniu instrukcji swojej drużynie. Teraz będą bardzo wyraźnie słyszeć wszystko i wiedzieć, co zamierza druga strona" - dodał były piłkarz.