W końcu to zrobił! Po raz pierwszy od wyjazdu z Polski

W sobotnim spotkaniu 10. kolejki 18-letni pomocnik trafił do siatki w 74. minucie. Zrobił sobie tym samym bardzo dobry prezent, bo 16 października kończy 19 lat. Minutę później zawodnik zszedł z boiska, zostając zmieniony.

To pierwsze trafienie Kozłowskiego poza granicami naszego kraju. Piłkarz został sprzedany z Pogoni Szczecin do Brighton, ale w zeszłym sezonie był wypożyczony do Belgii - Union SG, a w tym do Holandii.

Eredivisie. Grał nie tylko Kozłowski, ale i Białek

W tym meczu mieliśmy w barwach Vitesse dwóch Polaków, bowiem w ataku wyszedł Bartosz Białek. Napastnik również spędził na murawie 75 minut, a potem zastąpił go Romaric Yapi.