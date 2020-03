W Japonii bez lig piłkarskiej i baseballowej do kwietnia

Z powodu obaw dotyczących epidemii koronawirusa japońskie rozgrywki w baseballu rozpoczną się dopiero w kwietniu. Przedłużona została także przerwa w tamtejszej ekstraklasie piłkarskiej.

Zdjęcie W szpitalu w Mediolanie wdrożono wszystkie możliwe procedury bezpieczeństwa

Liga baseballowa z udziałem 12 drużyn miała się rozpocząć 20 marca, ale jej komisarz poinformował w poniedziałek, że start sezonu został opóźniony. - Planujemy zacząć rozgrywki w kwietniu. Nie mamy innego wyjścia - przekazał Atsushi Saito.

Natomiast piłkarska J-League ma już przymusową pauzę (pod koniec lutego odbyła się pierwsza kolejka), której zakończenie wyznaczono na 15 marca. Teraz przerwa została przedłużona do końca miesiąca.

Za cztery i pół miesiąca w Tokio mają się rozpocząć igrzyska olimpijskie.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhanie, w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 105 tys. przypadków zakażenia i ok. 3,6 tys. zgonów spowodowanych wirusem. W Japonii odnotowano ok. 1200 zachorowań i 14 zgonów. W Polsce stwierdzono do tej pory 16 przypadków zakażenia.