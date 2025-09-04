Partner merytoryczny: Eleven Sports

W Holandii rozpętało się piekło. Piłkarze z Polski aresztowani. Gospodarze ich potępili

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Przed nami pierwszy mecz Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Rywalem jego podopiecznych będzie Holandia, a spotkanie zostanie rozegrane w Rotterdamie. Podczas takiej delegacji strona polska musi zachować szczególną ostrożność, ponieważ sceny, jakie wydarzyły się przy okazji wizyty Polaków w Holandii w październiku 2023 roku, zostały bardzo dokładnie zapamiętane. Do dziś trudno pojąć, jak mogło dojść do tak olbrzymiego skandalu na arenie międzynarodowej.

Interwencja holenderskiej policji po meczu. Tak potraktowali Polaków
Interwencja holenderskiej policji po meczu. Tak potraktowali PolakówANP Newspix.pl

W swoim czwartym meczu fazy grupowej kwalifikacji na mistrzostwa świata reprezentacja Polski zagra z Holandią w Rotterdamie. Faworytem tego spotkania będzie, co oczywiste, drużyna gospodarzy. Tego dnia na ławce trenerskiej jako nowy selekcjoner "Biało-Czerwonych" zadebiutuje Jan Urban. 

Miejmy nadzieję, że atmosfera wokół tego meczu będzie jak najlepsza i wszystko odbędzie się w warunkach bezpiecznych. Tym bardziej że niespełna dwa lata temu relacje między holenderskimi a polskimi kibicami mocno podupadły. 

W październiku 2023 roku Legia Warszawa mierzyła się na wyjeździe z AZ Alkmaar. Gospodarze wygrali tamto spotkanie 1:0, ale dziś o wyniku mało kto już pamięta. Do historii przeszły bowiem sceny, do jakich doszło niedługo po spotkaniu.

Gospodarze na jakiś czas zablokowali całej delegacji Legii Warszawa opuszczenie stadionu i udanie się do podstawionego autokaru, w którym znajdowała się już część piłkarzy, która zdążyła opuścić obiekt przed zamknięciem bram.

Kiedy członkowie delegacji Legii Warszawa chcieli opuścić stadion i przejść do autokaru, spotkali się z agresywną reakcją służb porządkowych. Piłkarze Josue i Radovan Pankov w wyniku wielkiej awantury zostali nawet aresztowani przez holenderską policję. Zaatakowany został również prezes polskiego klubu Dariusz Mioduski.

W Holandii panowały antypolskie nastroje. "Ludzie byli wyprowadzani z restauracji"

Włodarz Legii Warszawa podczas późniejszej konferencji prasowej opowiedział, że jeszcze przed przyjazdem do Alkmaar otrzymał wiele wiadomości, według których przyjezdni Polacy w Holandii mieli być szykanowani. 

- Nastawienie całego rządu Alkmaar było fatalne. Były wypowiedzi publiczne, że pani burmistrz nie życzy sobie Polaków w mieście. Ludzie byli wyprowadzani z restauracji. Ta atmosfera braku bezpieczeństwa trwała już od kilku dni i było to nakręcane z ich strony. Dla mnie to, co się stało, było absolutnym skandalem - ocenił Dariusz Mioduski.

W wyniku tych skandalicznych obrazków UEFA skromnie ukarała stronę holenderską (grzywną w wysokości 40 tysięcy euro). Złożone zostało jednak odwołanie i finalnie federacja przyznała rację Holendrom. Więcej na temat decyzji UEFA z czerwca 2025 roku w tej sprawie można przeczytać TUTAJ.

Wtedy mieliśmy do czynienia z futbolem klubowym i dwiema drużynami - Legią Warszawa i AZ Alkmaar. Jednak nie o Legię i jej kibiców w tym wszystkim chodziło. A przynajmniej nie tylko o nich. W tamtym czasie rzekomo dało się odczuć, że w mieście panują nastroje antypolskie, a strach przed przyjazdem kibiców z naszego kraju do Holandii jest dość powszechny. Takie sytuacje odbijają się negatywnie na relacjach nie tylko kibiców klubów, które brały udział w meczu. Mają one przełożenie na stosunki fanów futbolu w skali obu krajów i może to wpłynąć również atmosferę przy okazji meczu reprezentacji.

Miejmy nadzieję, że wizyta Polaków w Holandii nie zakończy się podobnym skandalem, jaki miał miejsce w październiku 2023 roku. Tym razem areną zmagań będzie stadion w Rotterdamie. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45.

Autokar Legii otoczony przez policję w Alkmaar
Autokar Legii otoczony przez policję w AlkmaarAFP
Oprawa przed meczem Legia Warszawa - AZ Alkmaar
Oprawa przed meczem Legia Warszawa - AZ AlkmaarFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Radovan Pankov zatrzymany przez holenderskie służby po meczu z AZ Alkmaar
Radovan Pankov zatrzymany przez holenderskie służby po meczu z AZ AlkmaarMARCEL VAN DORSTNurPhotoNurPhoto via AFPAFP
