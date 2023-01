Puchar Króla. Barcelona - Real Sociedad. Robert Lewandowski powinien był zobaczyć czerwoną kartkę?!

Tak to wydarzenie interpretuje część fanów Realu Sociedad w mediach społecznościowych. Sędzia Jesus Gil Manzano był jednak zupełnie innego zdania.

Co ciekawe, arbiter, który prowadził to spotkanie to ten sam sędzia, który kilka tygodni temu wyrzucił z boiska Lewandowskiego w pamiętnym meczu z Osasuną Pampeluna. W związku z wydarzeniami z tamtego spotkania "Lewy" otrzymał karę zawieszenia na trzy ligowe mecze.