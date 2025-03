" El Clasico " to starcie, które wywołuje ogrom emocji zarówno w futbolu męskim, jak i żeńskim. O ile jednak w tym pierwszym przypadku można mówić o zażartej rywalizacji pomiędzy FC Barcelona a Realem Madryt , o tyle jeśli mowa o zmaganiach pań to... tutaj po prostu dominuje jedna strona, a konkretnie "Duma Katalonii" .

Ewa Pajor bohaterką Barcelony. Szalona skuteczność Polki przeciwko Realowi Madryt

"Jeśli w tym podwójnym 'El Clasico' jest jakaś bohaterka, to jest nią bez wątpienia Ewa Pajor. Polka to 'killer', którego brakowało maszynie Barcelony do osiągnięcia perfekcji. Piłkarka, którą strzelanie bramek ma we krwi, udowodniła to po raz kolejny w starciu z Realem Madryt" - opisuje w swym tekście Aimara G. Gil, dziennikarka "Asa".