W finale Pucharu Polski oddadzą hołd Łukaszowi Litewce. Tak uczczą jego pamięć

Oprac.: Amanda Gawron

23 kwietnia Polskę obiegła informacja o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki, który zginął w wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej. Do incydentu doszło, gdy polityk i działacz społeczny jechał rowerem i został potrącony przez samochód. Śmierć ta poruszyła nie tylko jego bliskich oraz środowisko polityczne, ale również świat sportu. 36-latka pożegnały znane kluby sportowe, a teraz kolejny z nich postanowił w wyjątkowy sposób uczcić jego pamięć.

W finale Pucharu Polski oddadzą hołd posłowi Litewce
Łukasz Litewka zmarł tragicznie w wypadku

Łukasz Litewka był kimś więcej, niż tylko politykiem - swoją rozpoznawalność i kontakty 36-latek wykorzystywał, aby pomagać innym. Stworzył nawet własną fundację, Team Litewka, która skupiała się na pomocy potrzebującym i działaniu na rzecz zwierząt. Szczególnie wiele mówiło się o akcjach charytatywnych polityka w Sosnowcu, stąd pochodził. Nic więc dziwnego, że gdy pod koniec kwietnia kraj obiegła informacja o nagłej i niespodziewanej śmierci Litewki, lokalna społeczność pogrążyła się w głębokiej żałobie.

23 kwietnia Litewka brał udział w wypadku, z którego nie dane mu było wyjść cało. Podróżujący na rowerze 36-latek został potrącony przez samochód na ulicy Kazimierska między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Mimo akcji ratunkowej służb mężczyzny nie udało się uratować. Na tragiczne wieści zareagowali nie tylko bliscy Litewki i przedstawiciele ze świata polityki, ale także środowisko sportowe. Tragicznie zmarłego polityka i działacza pożegnały znane kluby, w tym m.in. Zagłębie Sosnowiec.

Teraz na poruszający gest zdecydował się klub Czarni Antrans Sosnowiec. Panie 16 maja zagrają w finale Pucharu Polski kobiet, a ich rywalkami będą zawodniczki zespołu GKS Katowice. Na tydzień przed tym meczem klub z Sosnowca za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że walcząc o trofeum odda hołd Łukaszowi Litewce. Zawodniczki na boisku zaprezentują się w specjalnych koszulkach z logo fundacji polityka i działacza.

"W takich strojach zagramy w finale Orlen Pucharu Polski. Na koszulkach pojawi się logo #TeamLitewka, w hołdzie dla śp. Łukasza Litewki i tego, co robił dla innych. Powstanie tylko 20 sztuk tych koszulek. Nie będą dostępne w sprzedaży - wszystkie zostaną przekazane na rzecz #TeamLitewka" - przekazano w komunikacie opublikowanym przez klub na Facebooku.

Łukasz Litewka był posłem na Sejm od 2023 r.
Łukasz Litewka nie żyje. Kondolencje rodzinie złożyły m.in. sosnowieckie kluby piłkarskie
Łukasz Litewka
