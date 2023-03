W europejskim hicie padł rekord. Napastnik przeszedł do historii

Angielscy kibice mieli nadzieję, że stanie się to jeszcze podczas mistrzostw świata w Katarze, bo wówczas Anglicy mieliby szansę pokonać w ćwierćfinale Francuzów . Co prawda w tamtym spotkaniu Kane trafił do siatki, ale w samej końcówce przestrzelił też rzut karny i Anglicy pożegnali się z turniejem (porażka 1-2), a Kane tylko zrównał się w klasyfikacji wszech czasów z Waynem Rooney’em .

Kolejną okazję do wyprzedzenia świetnego napastnika Kane dostał w czwartkowy wieczór, gdy na inauguracją eliminacji mistrzostw Europy Anglicy zmierzyli się na wyjeździe z Włochami. Kane okazję do zdobycia 54. bramki miał już w 14. minucie, jednak jego uderzenie zostało zblokowane, ale do piłki dopadł Declan Rice i wpakował ją do siatki.