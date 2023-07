W dzieciństwie przeszedł piekło. Teraz postanowił o tym opowiedzieć

Marek Motyka ujawnia mroczne sekrety z dzieciństwa

Niewielu ludzi do tej pory zdawało sobie sprawę z tego, jak wielkim poświęceniem było dla Motyki rozpoczęcie kariery piłkarskiej. Ośmiokrotny reprezentant Polski futbolem interesował się od najmłodszych lat, to z kolei nie podobało się jego ojcu, który chciał, by syn został pięściarzem. Nic jednak nie mógł sobie wyobrazić, do czego posuwał się ojciec Marka Motyki, by "wybić synowi futbol z głowy".