​W Bytomiu powstanie nowe boisko piłkarskie za 18 mln

W przyszłym roku ma się rozpocząć w Bytomiu budowa nowego boiska piłkarskiego z zapleczem treningowym. Samorząd miejski przeznaczył na ten cel 18 mln złotych.

- Ostatnie dwa lata upłynęły na porządkowaniu sytuacji w spółce i ratowaniu Polonii Bytom, znajdującej się w krytycznej sytuacji. Teraz przyszedł czas na poprawę infrastruktury, która przez lata zaniedbań i złego zarządzania popadła w ruinę. W Bytomiu swoją przygodę ze sportem rozpoczęło tysiące młodych ludzi. To miejsce zasługuje na przystający do obecnych czasów obiekt, na którym będą mogli trenować uczniowie bytomskich szkół. Polonia stawia na rozwój drużyn młodzieżowych - to dobry kierunek - powiedział prezydent miasta Mariusz Wołosz.

Piłkarze Polonii są obecnie wiceliderem trzeciej grupy trzeciej ligi. Rywali podejmują z konieczności na stadionie lokalnego rywala Szombierek, bowiem ich arena jest w trakcie przerwanej przebudowy.

Inwestycja obejmie budowę pełnowymiarowego boiska z widownią, mogącą pomieścić ponad 2,2 tys. kibiców. Powstanie też trzykondygnacyjny budynek, w którym znajdą się szatnie, siedziba klubu oraz nowej sekcji e-sportu, mini muzeum Polonii Bytom i kawiarenka z tarasem dla rodziców młodych piłkarzy.

- Cieszę się, że przedstawione przez nas założenia zyskały aprobatę władz Bytomia jeszcze w bieżącym roku. Piłkarska Polonia obchodzi przecież jubileusz 100-lecia i chyba piękniejszego prezentu urodzinowego nie mogła otrzymać. Zaproponowana przez nas koncepcja rozwoju infrastruktury jest odpowiedzią na realne potrzeby, o których mówimy od dłuższego czasu. Chcemy rozwijać akademię piłkarską, a naszą największą bolączką jest brak zaplecza socjalnego. Dzięki dzisiejszej decyzji będziemy świadkami zmian na lepsze - to dla nas bardzo ważny krok w stronę normalności i dalszego rozwoju - dodał prezes klubu Sławomir Kamiński.

Budowa ma potrwać kilkanaście miesięcy. Po jej zakończeniu na nowy stadion przeniosą się też seniorzy Polonii. Z kolei w kwietniu 2020 ma być gotowe nowe bytomskie lodowisko, powstające kosztem 40 mln złotych, z ministerialną dotacją w wysokości 15 mln.

- Wszystko idzie zgodnie z planem, termin nie jest zagrożony. Zostały odwołane z powodu pandemii koronawirusa MŚ Dywizji 1B, które miały być rozgrywane w Spodku na przełomie kwietnia i maja, liczę, że będzie więc okazja, by nasza reprezentacja zagrała w Bytomiu. Te środki, które zostały w budżecie dzięki dotacji wracają do sportu w postaci sfinansowania budowy stadionu - powiedział PAP wiceprezydent Bytomia Adam Fras.

Widownia lodowiska pomieści 1400 osób, w budynku znajdzie się m.in. 11 szatni i kawiarnia.

