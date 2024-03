W Barcelonie ruszyła debata. Co z młodą gwiazdą? Może pójść drogą Messiego

FC Barcelona znajduje się w trudnej albo nawet fatalnej sytuacji finansowej. Zespół z Katalonii nie może pozwolić sobie na to, aby wydawać dowolne sumy pieniędzy na wybranych przez siebie zawodników. Barcelona musi stosować się do rygorystycznych zasad finansowego fair-play, które akurat w La Liga jest naprawdę bardzo mocnym przepisem i wyjątkowo ogranicza poszczególne kluby. "Blaugrana", stosując się do tych przepisów, na każde wydane euro musi poświadczyć trzema zarobionymi.

Lamine Yamal z "dyszką"? Odważna decyzja Barcelony na horyzoncie

Dobre występy Yamala nie pozostały bez uwagi działaczy, którzy poza przedłużeniem umowy do końca sezonu 2025/2026 chcą zaoferować mu jeszcze kolejny wielki zaszczyt. Według "Cataluyna Radio" w klubie rozpoczęła się właśnie debata nad tym, z jakim numerem na plecach miałby biegać w przyszłym sezonie nastolatek. Hiszpan ciągle porównywany jest z Leo Messim i dziennikarze twierdzą, że Yamal może pójść jego drogą, co oznaczałoby, że w przyszłym sezonie będzie miał na koszulce legendarną "dyszkę".

Obecnie nikt w zespole tego numeru nie ma, bo należał on do Ansu Fatiego, który zaczął z nim grać od sezonu 2021/2022. Pracował na ten zaszczyt zdecydowanie dłużej niż Yamal, a i tak nie ma wątpliwości, że jak na razie "dyszki" na plecach nie udźwignął, bo po spektakularnym początku wyraźnie obniżył loty. Yamal z pewnością pokazuje to, co prezentował Fati, a być może nawet ciut więcej. Jego liczby w tym sezonie robią wrażenie. We wszystkich rozgrywkach zagrał w 38. meczach. Strzelił sześć goli i siedem razy asystował, a mówimy przecież o nastolatku.