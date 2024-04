W Barcelonie już się gotuje. Kibice bezlitośni dla piłkarza. A niedawno go kochali

FC Barcelona wygrała swój pierwszy ćwierćfinałowy mecz z Paris Saint-Germain 3:2 i z Paryża do Katalonii wróciła z niewielką zaliczką przed rewanżem. Gola dla zespołu ze stolicy Francji w tamtym meczu strzelił Ousmane Dembele i po swojej bramce cieszył się, co w Barcelonie zostało odebrane za brak szacunku dla byłego pracodawcy i jego fanów. Kibice "Blaugrany" przywitali skrzydłowego PSG przed rewanżem atakiem w formie wyzwisk. Co ciekawe, oklaski otrzymał Kylian Mbappe.