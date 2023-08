FC Barcelona od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, które mocno wpływają na to, jak wygląda praca i warunki w klubie. Szokujące informacje przekazało hiszpańskie Relevo. Dziennikarze informują, że w klubie dojdzie do kolejnych cięć finansowych. Tym razem dotkną one młodych piłkarzy.