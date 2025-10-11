Niezależnie od dyscypliny sportu, kadry czy terminu spotkania Polski z Niemcami są bardzo emocjonujące. Nie inaczej było w sobotę, 11 października, gdy do gry przystąpili piłkarze reprezentacji do lat 17. Drużyna prowadzona przez Piotra Kobiereckiego przystąpiła do pierwszego etapu kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy.

Polacy zdecydowanie chcieli rozpocząć zmagania od wygranej, jednakże przeciwnicy wyszli na prowadzenie już w 7. minucie. Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Isaiah Seretis. Mimo to nasi zawodnicy nie zamierzali się poddawać, bowiem w 28. minucie do wyrównania doprowadził Zachary Zalewski, na co dzień piłkarz młodzieżowej drużyny Jagiellonii Białystok.

Wynik uległ jednak ponownie zmianie tuż przed końcem pierwszej połowy. W 43. minucie spotkania Niemcy ponownie mogli się cieszyć z prowadzenia. Wszystko za sprawą Ahmad Najdiego, gracza Borussii Dortmund U-19.

Niemcy nie dali za wygraną, dwa ciosy i koniec

Podopieczni Kobiereckiego w drugiej połowie kolejny raz musieli wyciągać piłkę z bramki. Rzut karny na trafienie w 54. minucie zamienił Marwan Omir Mirza, czyli kolega klubowy wspomnianego już Najdiego.

Swój dorobek strzelecki powiększył po nieco ponad godzinie gry. W 68. minucie ustalił wynik meczu na 4:1, dzięki czemu Niemcy zaliczyli swoje drugie zwycięstwo w grupie 13 w pierwszym etapie kwalifikacji.

Przed Polakami jest jednak jeszcze jedno starcie. We wtorek, 14 października zmierzą się ze swoim drugim rywalem z grupy, Luksemburgiem.

Rywalizacja ta będzie bardzo ważna ze względu na walkę o drugie miejsce w tabeli, bowiem awans do następnego etapu kwalifikacji uzyskują tylko dwie drużyny. Luksemburg swój mecz z Niemcami przegrał 0:4.

