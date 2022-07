"Viva Gruba". Zbigniew Boniek znów zaskoczył

Już przed rokiem w lipcu, kiedy Zbigniew Boniek świętował rocznicę ślubu, napisał na swoim profilu na Twitterze, że "Gruba ma pierwszeństwo", co wywołało spore poruszenie u kibiców, którym nie podobało się, że były prezes PZPN tak zwraca się do żony. Jak widać, w tej kwestii nic się nie zmieniło.

"Narzeczona, żona, mama, babcia itd. 14.07 kolejne urodziny. Viva Gruba - sto lat!" - napisał na swoim profilu na Twitterze Boniek, publikując zdjęcie z małżonką.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia. Maik Nawrocki dla Interii: Nasz skład jest mocniejszy. Wideo INTERIA.TV

Czytaj także: PSG szykuje nowy kontrakt dla Messiego

Reklama

- Całe życie ona mówi do mnie "Gruby", a ja do niej "Gruba". Wydaje mi się to bardzo sympatyczne - zdradził kiedyś Boniek w rozmowie z polskim wydaniem "Playboya". I to chyba wyjaśnia, skąd to wszystko, choć kibice tak czy inaczej mogą być lekko w szoku.